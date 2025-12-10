Realme Narzo 90 e Narzo 90x, ecco la data del debutto ufficiale

Mancano ormai pochissimi giorni alla presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Realme Narzo. I modelli si chiameranno Realme Narzo 90 e Realme Narzo 90X. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il produttore tech Realme terrà l’evento di presentazione ufficiale di questi smartphone durante la giornata del prossimo 16 dicembre 2025. Almeno inizialmente, questi device saranno distribuiti per il mercato indiano tramite il noto store online Amazon.

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Realme annuncerà i nuovi Realme Narzo 90 e Realme Narzo 90x il 16 dicembre 2025

Il produttore tech Realme annuncerà a breve la sua nuova serie di smartphone della gamma Narzo. Come già accennato in apertura, si tratta dei prossimi Realme Narzo 90 e Realme Narzo 90x. Entrambi i nuovi smartphone saranno annunciati ufficialmente dall’azienda per il mercato indiano durante un evento che si terrà il prossimo 16 dicembre 2025. A rivelare la data del debutto è stata la stessa azienda tramite alcune immagini teaser.

Secondo quanto rivelato dall’azienda, i nuovi device della serie saranno indirizzati ad un pubblico giovanile. Una delle loro caratteristiche di punta sarà poi la presenza di batterie estremamente capienti, le quali saranno poi ricaricabili in tempi brevi grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida. Dalle immagini teaser emerse in rete è poi possibile scorrere leggermente il design della scocca posteriore di questi device. Uno dei due avrà sul retro un modulo fotografico di forma rettangolare con al suo interno diversi sensori fotografici. Il secondo device avrà invece un modulo fotografico di forma quadrata e al suo interno saranno collocati tre sensori fotografici.

Per il momento questo è quello che sappiamo sui prossimi Realme Narzo 90 e Realme Narzo 90x. In attesa del loro arrivo ufficiale sul mercato mobile, ð comunque probabile che l’azienda rivelerà ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche. Staremo a vedere. Ricordiamo che inizialmente questi smartphone saranno disponibili per il mercato indiano.