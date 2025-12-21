Realme GT 8 Pro: sconto di 100 euro con REGALO su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter acquistare già il Realme GT 8 Pro a prezzo scontatissimo, arriva difatti una delle migliori promozioni del momento, che apre le porte agli utenti verso il top di gamma dell’azienda cinese, senza vincoli o limitazioni particolari, anzi nascondendo su Amazon una coppia di regali imperdibili.

La scheda tecnica di questo smartphone da pochissimo lanciato sul mercato è davvero ricca di soluzioni e specifiche di altissimo livello. Tutto ha inizio con dimensioni di 161,8 x 76,87 x 8,2 millimetri di spessore e un peso di 218 grammi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core dalle prestazioni elevatissime, con frequenza di clock che può raggiungere anche i 4,6GHz, sempre con GPU Adreno 840 e anche 16GB di RAM (la memoria interna non è invece espandibile).

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Il display è un buonissimo LTPO AMOLED da 6,79 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3136 pixel, densità di 508 ppi e refresh rate a 144Hz, sempre con 16 milioni di colori. Ottima è anche la risposta del comparto fotografico, difatti nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 2000 megapixel, e anche un teleobiettivo da 50 megapixel.

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Realme GT 8 Pro: l’offerta di 100 euro con regalo su Amazon

I regali che potete trovare inclusi in confezione riguardano la protezione per il comparto fotografico e il caricabatterie, davvero cosa rarissima in un mercato in cui tutti i produttori hanno scelto di rimuoverli. Il suo prezzo di vendita iniziale sarebbe di 999 euro, mentre oggi prevede una riduzione effettiva di circa 100 euro, così da arrivare a sostenere una spesa finale di soli 899 euro. Se volete acquistare il prodotto potete collegarvi subito a questo link, ricordandovi della spedizione gratuita a domicilio.