Realme GT 7 Pro: arriva Realme UI 7 (ad eccezione dell’Europa)

L’aggiornamento software dei dispositivi Realme continua a evolversi in Cina. Ciò con il debutto della nuova Realme UI 7. Un’interfaccia che promette di ridefinire l’esperienza utente sui modelli più recenti. La distribuzione ha preso il via, come confermato dal product manager Kangda Leo su Weibo. Per ora il rollout riguarda la serie Realme GT 7 Pro. Il piano di rilascio è stato organizzato in fasi. I dispositivi della serie GT 7 Pro rientrano nella prima tranche, destinata a concludersi entro la fine del mese. Altre famiglie di smartphone, tra cui Neo7, Neo7 Turbo, Neo7 SE, GT 5 Pro, GT 6, GTNeo6 e GT Neo6 SE, riceveranno l’aggiornamento a breve. Per dicembre è prevista l’installazione su modelli come Realme GT 5 240W, GT 5, Neo 7x, 14 Pro+, 14 Pro e 14. L’assenza di informazioni sui mercati europei non sorprende, considerata la natura delle comunicazioni locali diffuse tramite Weibo.

Realme UI 7 arriva sui modelli GT 7 Pro

Riguardo l’estetica, l’aggiornamento introduce un design ispirato al concetto di Liquid Glass, già noto in iOS 26. L’interfaccia punta su trasparenze e icone definite “a blocchi di ghiaccio”, mantenendo un’ampia libertà di personalizzazione. Gli utenti possono, infatti, modificare l’ambiente virtuale in modo significativo, scegliendo persino video e GIF animate come sfondi.

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L’aggiornamento si distingue anche per l’integrazione dell’intelligenza artificiale, presente in diverse funzioni. Tra quest’ultime spicca AI Notify Brief, che sintetizza le notifiche ricevute in un unico riepilogo automatico disponibile due volte al giorno. AI Framing Master, invece, interviene sulle foto scattate, regolando automaticamente l’inquadratura per mettere in evidenza il soggetto principale.

La diffusione della Realme UI 7 in Cina rappresenta un passo importante nella strategia software dell’azienda. Con potenziali implicazioni per il mercato globale. L’adozione crescente di soluzioni basate su intelligenza artificiale e la cura nel design suggeriscono come la tecnologia mobile stia evolvendo verso ambienti più personalizzabili, interattivi e intuitivi. Aprendo nuove prospettive per l’esperienza degli utenti nei prossimi anni.