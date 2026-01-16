Realme 16, svelati tagli di memoria e colorazioni

Il produttore tech Realme dovrebbe presentare un nuovo modello della serie Realme 16. Dopo i modelli Realme 16 Pro e Realme 16 Pro Plus, infatti, l’azienda dovrebbe ora annunciare a breve il modello base. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista delle indiscrezioni delle ultime ore. Il leaker del settore Abhishek Yadav ha pubblicato sulla propria pagina social un’immagine teaser dello smartphone e ha anche rivelato nuovi dettagli.

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Realme 16, noto leaker del settore rivela teaser e nuovi dettagli dello smartphone di Realme

In queste ultime ore un noto leaker del settore ha rivelato nuove informazioni di rilievo sul prossimo smartphone del produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, si tratta del leaker Abhishek Yadav, il quale ha pubblicato sulla propria pagina del social network X un’immagine teaser del nuovo Realme 16 base.

Come è possibile osservare in apertura, da questa immagine possiamo notare come l’azienda abbia deciso di adottare un design diverso da quello degli altri suoi smartphone. Sul retro è infatti presente un modulo fotografico a filo rispetto alla backcover. Il modulo fotografico è di colore nero e al suo interno trovano posto tre fotocamere posteriori. Questo smartphone presenterà però una novità rispetto a tutti i suoi rivali.

Dall’immagine è infatti visibile una sorta di specchio proprio affianco ai sensori. Quest’ultimo dovrebbe servire per facilitare gli scatti selfie. Nel teaser quest’ultimo viene infatti chiamato Selfie Mirror. Oltre a questo, il leaker ha poi rivelato altre informazioni. Ha rivelato in primis le colorazioni con cui sarà disponibile questo smartphone, ovvero Air White e Air Black. In secondo luogo, il leaker ha poi rivelato i tagli di memoria che dovrebbero essere disponibili con in abbinate le colorazioni. Secondo il leaker saranno i seguenti: