Realme 16 si mostra in anticipo: design inedito e richiami ai Google Pixel

Dopo il debutto dei modelli Pro e Pro Plus avvenuto a inizio gennaio, la famiglia Realme 16 si prepara ad accogliere anche la versione “base”. Le prime immagini non ufficiali, emerse nelle scorse ore, offrono uno sguardo piuttosto chiaro su quello che sembra essere un cambio di rotta netto sul piano estetico, tanto da ricordare da vicino alcune scelte tipiche dei Google Pixel.

Una “camera bar” che cambia volto alla gamma

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I render condivisi dal leaker Abhishek Yadav, considerato generalmente affidabile, mostrano un Realme 16 molto diverso dai fratelli maggiori. Sul retro spicca un modulo fotografico orizzontale che attraversa quasi tutta la larghezza dello smartphone, una soluzione che richiama in modo evidente la cosiddetta Camera Bar resa popolare dagli smartphone Google.

All’interno della barra trovano spazio tre fotocamere, accompagnate da un elemento insolito per questa fascia di mercato. Accanto ai sensori, infatti, compare una superficie riflettente che il materiale marketing definisce come Selfie Mirror. L’idea è quella di offrire un riferimento visivo per sfruttare la fotocamera principale anche per selfie e foto di gruppo, evitando soluzioni più complesse come display secondari integrati sul retro.

Una scelta curiosa, ma tutta da valutare

Dal punto di vista concettuale, lo specchio posteriore rappresenta una soluzione originale e poco convenzionale. Potrebbe rivelarsi utile in contesti specifici, soprattutto per chi preferisce la qualità della fotocamera principale rispetto a quella frontale. Resta però da capire quanto possa essere realmente funzionale nell’uso quotidiano, considerando le dimensioni ridotte della superficie riflettente.

Al di là del comparto fotografico, le informazioni tecniche sul Realme 16 sono ancora molto limitate. Non sono emersi dettagli su processore, display o batteria, segno che il lancio ufficiale potrebbe essere ancora a qualche settimana di distanza.

Colori e memoria, almeno per l’India

Qualche certezza in più riguarda invece le configurazioni previste per il mercato indiano. I colori che secondo le indiscrezioni dovrebbero arrivare sul mercato, sono Air White e Air Black. La memoria verrà proposta con due tagli differenti, partendo da 8 GB di RAM fino ad arrivare a 12. Per lo Storage ci saranno due versioni da 128 e 256 GB.