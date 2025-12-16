Realme 16 Pro Series: primi dettagli su zoom, chip Snapdragon e batteria ad alta capacità

Realme procede con il suo ritmo serrato: dopo il debutto della serie Realme 15 a luglio, la casa cinese si prepara a presentare la Realme 16 Pro Series, confermando il ciclo semestrale che ormai caratterizza la gamma mid–upper del marchio. In India è già online una pagina dedicata ai nuovi modelli, un segnale che il lancio è imminente e potrebbe avvenire nelle prime settimane del 2026.

La serie sarà composta da Realme 16 Pro e Realme 16 Pro Plus, due varianti che promettono un salto in avanti soprattutto su fotocamera, chip e autonomia.

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Zoom 1x, 3,5x e 10x: arriva la telefoto periscopica

Uno degli elementi più evidenti dai teaser ufficiali riguarda il comparto fotografico. I livelli di zoom elencati — 1x, 3,5x e 10x — confermano l’arrivo di una fotocamera tele, con ogni probabilità dotata di un obiettivo periscopico. È ragionevole ipotizzare che 3,5x sia il valore ottico nativo, mentre 10x rappresenti il limite dello zoom digitale.

Si tratta di una differenza rilevante rispetto alla generazione attuale: Realme 15 Pro non disponeva di una telefoto, mentre il 14 Pro+ si fermava al 3x. La 16 Pro Series sembra quindi intenzionata a colmare in modo deciso questo divario.

Le indiscrezioni più recenti, inoltre, suggeriscono che almeno la variante destinata alla Cina possa adottare un sensore principale da 200MP e un display OLED da 6,78 pollici, anche se resta da capire se queste specifiche verranno replicate nelle versioni internazionali.

Nuovo chip Snapdragon e un possibile salto prestazionale

Il teaser dedicato al processore lascia intendere che la serie adotterà uno Snapdragon più potente dello Snapdragon 7 Gen 4 presente su Realme 15 Pro. Poiché Qualcomm non ha ancora annunciato un eventuale 7 Gen 5 o un 7+ Gen 4, il riferimento apre la strada a ipotesi su un chip di fascia superiore.

L’interpretazione più condivisa è quella che porta allo Snapdragon 8 Gen 5 (non Elite), anche se si tratta, al momento, di semplici speculazioni. In ogni caso, il messaggio è chiaro: Realme punta a un miglioramento netto delle prestazioni rispetto alla serie 15.

Batteria molto ampia e aggiornamenti garantiti

Un altro punto forte della 16 Pro Series sarà la batteria. Pur senza fornire numeri ufficiali, Realme parla di una capacità elevata, mentre i rumor citano valori di almeno 6.500 mAh con la possibilità concreta di arrivare a 7.000 mAh. Un salto importante per un dispositivo orientato alla fascia media superiore.

Sul fronte software, i nuovi modelli arriveranno con Android 16 e riceveranno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo, più un ulteriore anno di patch di sicurezza. Una politica che migliora la durata software dei dispositivi e li allinea ai principali competitor del segmento.