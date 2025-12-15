Realme 16 Pro potrebbe arrivare con un soc MediaTek

Il nuovo smartphone di punta del produttore tech Realme è già stato ampiamente spoilerato in queste ultime settimane. L’azienda ha infatti rivelato il suo design e le sue quattro inedite colorazioni. Lo smartphone, il nuovo Realme 16 Pro, è stato inoltre certificato dal noto ente cinese TENAA, che ha rivelato alcune delle sue presunte specifiche tecniche. Ora, mancava all’appello qualche altro dettaglio, ma a rivelarlo è stato il portale di benchmark Geekbench.

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Realme 16 Pro su Geekbench: potrebbe avere un processore di casa MediaTek

Il noto portale di benchmark Geekbench ha da poco rivelato ulteriori caratteristiche sul prossimo smartphone di punta del produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Realme 16 Pro. Secondo quanto riportato sul portale in questione, il nuovo device dell’azienda sarà alimentato da uno degli ultimi soc di casa MediaTek.

Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 7300, un processore octa core da 2.5GHz con a supporto una GPU Mali-G615 MC2. Il modello testato su Geekbench può inoltre contare sulla presenza di 12 GB di memoria RAM. Se la scelta dovesse ricadere effettivamente su questo processore, sarebbe piuttosto insolito. Il precedente modello, lo scorso Realme 15 Pro, era infatti alimentato da un processore più prestante, ovvero il soc Snapdragon 7 Gen 4. Per quanto riguarda i punteggi, invece, lo smartphone è riuscito a totalizzare 1003 punti in single core e 2869 punti in multi core.

Questi sono i nuovi dettagli che il portale di benchmark Geekbench ci ha rivelato sul prossimo Realme 16 Pro. Come già detto, però, in queste ultime settimane non sono mancati i rumors ed i leaks che lo riguardano. Secondo quanto è emerso, il prossimo device dell’azienda potrà ad esempio contare sulla presenza di un display con tecnologia OLED con una risoluzione pari a 1.5K. Il comparto fotografico sarà inoltre composto da un sensore fotografico principale da ben 200 MP e da una selfie camera da 50 MP.