Con le nuove Soma Pro e Soma Sensa HD Haptics, Razer porta le vibrazioni dei videogiochi direttamente nella seduta. Sono due sedie gaming wireless che integrano la tecnologia aptica senza bisogno di accessori aggiuntivi. Il progetto nasce per i videogiocatori, ma l’azienda le propone anche come compagne ideali per guardare film, ascoltare musica o seguire uno streaming.

La Soma Pro, in particolare, punta su un’esperienza sensoriale che coinvolge vista, udito e tatto. Secondo il produttore è l’unica sedia da gaming a combinare nello stesso prodotto Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio e Razer Chroma RGB. Si tratta quindi di una postazione pensata per essere molto più di un semplice posto dove sedersi davanti allo schermo.

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Sei attuatori aptici per sentire l’azione sulla pelle

Il cuore del sistema è formato da sei attuatori aptici motorizzati, gestiti da algoritmi avanzati che generano un feedback multizona. L’obiettivo è restituire in tempo reale l’intensità, la direzione e la distanza di ciò che accade in partita. Colpi ed esplosioni non si limitano così a comparire sullo schermo o a uscire dalle casse, perché arrivano anche fisicamente a chi gioca, con una sensazione dinamica e realistica.

La tecnologia si attiva tramite il software gratuito Razer Synapse ed è già integrata nella sedia, senza moduli esterni da collegare. C’è poi un dettaglio interessante, cioè la capacità di convertire l’audio in stimoli tattili. In questo modo anche film, brani musicali e giochi privi di supporto nativo possono sfruttare le vibrazioni.

Sul fronte sonoro, quando è attiva la funzione THX Spatial Audio gli altoparlanti integrati nella Soma Pro offrono un surround avvolgente e compatibile con diverse configurazioni. La sedia può funzionare da sola oppure essere abbinata ad altoparlanti frontali, così da allargare il palcoscenico sonoro e guadagnare precisione e profondità.

Non manca l’illuminazione reattiva Razer Chroma RGB, che segue quanto avviene a schermo con 16,8 milioni di colori ed effetti dinamici personalizzati per oltre 300 titoli supportati. Sempre attraverso Razer Synapse è possibile sincronizzare la seduta con il resto dell’ecosistema Razer per un’esperienza visiva del tutto immersiva.

Comfort, regolazioni e prezzi delle nuove sedie Razer

Entrambi i modelli sono progettati per le sessioni prolungate. Il supporto lombare integrato sostiene con delicatezza la parte bassa della schiena e favorisce una postura neutra, contribuendo ad alleviare la fatica. Il cuscino della seduta è realizzato in schiuma a doppia densità indurita a freddo e unisce uno strato superiore morbido, che dà sollievo immediato dalla pressione, a un’anima resiliente che garantisce un appoggio solido. Lo schienale si reclina fino a 132°, permettendo di passare da una posizione eretta adatta al gioco competitivo a una completamente distesa, perfetta per un film.

La Soma Pro aggiunge braccioli 4D, un poggiatesta magnetico, un meccanismo di inclinazione di tipo “frog” e una base a cinque razze in lega di alluminio verniciata a polvere. È la dotazione che le assicura la massima regolabilità e il comfort di fascia alta della linea.

Un pannello di controllo integrato consente di gestire le impostazioni e di passare con un tocco dalla connessione Razer HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz a quella Bluetooth LE. L’alimentazione passa da un unico collegamento USB Type C, collegabile a una presa a muro o a un power bank standard compatibile, per un’installazione ordinata e senza cavi in giro. Il telaio in acciaio garantisce a entrambe le sedute la robustezza necessaria per restare stabili anche dopo anni di uso quotidiano. Le due sedie sono coperte da una garanzia di tre anni su meccanismi e parti mobili e di due anni sui componenti elettronici. La Soma Pro è disponibile a 1029 euro, mentre la Soma Sensa HD Haptics ha un prezzo di 589 euro.

Fonte: TecnoAndroid