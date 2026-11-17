La Chery Tiggo 8 è pronta a sbarcare sul mercato italiano con un abitacolo costruito attorno alle esigenze delle famiglie. Il SUV ibrido plug in cinese offre sette posti di serie e una plancia dominata dal digitale. Non mancano dotazioni pensate per il comfort che, sulla versione più completa, arrivano a includere un supporto per le gambe e la funzione massaggio per chi siede accanto al guidatore. La gamma prevede due allestimenti, Pure e Premium. Le differenze tra l’uno e l’altro emergono soprattutto quando si guarda alla tecnologia di bordo, ai rivestimenti e alla praticità nell’uso di tutti i giorni.

Plancia e tecnologia della Chery Tiggo 8

Il cuore dell’abitacolo è il touchscreen da 15,6 pollici con risoluzione 2,5K, sistemato in posizione rialzata sulla plancia. Davanti al conducente c’è invece una strumentazione digitale da 10,25 pollici, separata dallo schermo principale. L’impostazione generale riduce parecchio i tasti fisici e affida gran parte delle funzioni al sistema di infotainment, che lavora su piattaforma Qualcomm con un processore della famiglia 8155. Per collegare lo smartphone non servono cavi, visto che Apple CarPlay e Android Auto funzionano in modalità wireless. C’è pure una base di ricarica senza fili da 50 W.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Già la versione d’ingresso Pure porta in dote il climatizzatore automatico bizona con filtro N95 e la telecamera a 540 gradi. Quest’ultima unisce la vista panoramica a una ricostruzione virtuale della zona sotto l’auto, una soluzione che torna comoda per valutare ostacoli e ingombri durante le manovre più strette. Salendo alla Premium si aggiungono l’head up display con realtà aumentata, che proietta le informazioni principali direttamente nel campo visivo di chi guida, e un impianto audio a dodici altoparlanti. L’illuminazione ambientale segue poi il disegno avvolgente della plancia e dei pannelli porta.

Materiali, finiture e sedili

Sul fronte delle finiture la Chery Tiggo 8 punta a un’atmosfera più vicina a quella di un salotto che a quella di un abitacolo spartano. Le superfici rivestite corrono lungo tutta la plancia e proseguono sulle portiere, mentre gli inserti decorativi e la luce diffusa rendono l’ambiente decisamente più accogliente. I materiali sono in prevalenza morbidi al tatto. Le differenze più tangibili tra i due allestimenti riguardano però i sedili. Il riscaldamento di quelli anteriori è previsto già sulla Pure, mentre la Premium aggiunge la ventilazione e le regolazioni elettriche. Per il passeggero arrivano anche il supporto per le gambe e il massaggio. Sulla variante più ricca diventano riscaldabili pure il volante e le sedute posteriori.

Abitabilità e bagagliaio della Chery Tiggo 8

Con i suoi 4,73 metri di lunghezza e un passo di 2,71 metri, il SUV a sette posti di Chery accoglie tre file di sedili secondo lo schema 5+2. I due posti supplementari tornano utili quando c’è da trasportare qualche persona in più. Quando invece non servono si possono ripiegare per guadagnare spazio da dedicare ai bagagli. La Premium si distingue anche per il tetto panoramico apribile, che porta più luce all’interno, e per il portellone elettrico. Quest’ultimo è una comodità non da poco quando si arriva alla macchina con borse o valigie tra le mani. Quanto alla capacità di carico, il bagagliaio della Chery Tiggo 8 va da 494 a 1.022 litri. Abbattendo tutti i sedili si arriva a sfiorare i 2.000 litri.

Fonte: TecnoAndroid