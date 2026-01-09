Razer al CES 2026: due concept puntano sull’AI tra gaming e scrivania

Razer ha scelto il CES 2026 per mostrare una visione molto chiara del proprio futuro, mettendo l’intelligenza artificiale al centro dei concept più ambiziosi. Accanto a prodotti già pronti per il mercato, l’azienda ha presentato due progetti sperimentali che raccontano come potrebbe evolvere l’esperienza di gioco nei prossimi anni: Project Motoko e Project Ava.

Project Motoko, la cuffia che “vede” il gioco

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Project Motoko è una cuffia gaming ancora allo stadio di concept, costruita su piattaforma Snapdragon e dotata di una videocamera integrata in ciascun padiglione. L’idea è quella di affiancare al giocatore un assistente capace di analizzare in tempo reale ciò che accade sullo schermo, fornendo suggerimenti contestuali durante le sessioni di gioco.

Il sistema può intervenire su aspetti pratici come strategie per affrontare un boss, indicazioni per risolvere enigmi o consigli su come ottimizzare una build in base all’avversario. Razer ha citato anche utilizzi più generici, come la sintesi di testi o la pianificazione di allenamenti, ma il gaming resta il fulcro del progetto. Motoko dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno e, secondo quanto anticipato, sarà compatibile con modelli AI di terze parti come ChatGPT, Gemini e Claude.

Project Ava, un companion da scrivania

Project Ava prende una direzione diversa ma complementare. Si tratta di un dispositivo cilindrico da scrivania, con uno schermo da 5,5 pollici a effetto olografico che visualizza avatar animati. Ava è pensato come companion sempre presente, in grado di vedere, ascoltare e ricordare preferenze, oltre ad analizzare ciò che accade sul PC.

Anche in questo caso l’attenzione è rivolta soprattutto ai videogiocatori, con suggerimenti e supporto durante le sessioni, ma Razer ha citato anche funzioni legate all’organizzazione personale e alla gestione delle attività quotidiane.

Prodotti concreti accanto ai concept

Accanto ai progetti sperimentali, Razer ha mostrato anche novità più tradizionali. Il Wolverine V3 Bluetooth promette una latenza inferiore ai 3 millisecondi via Bluetooth, grazie a una collaborazione con LG, ed è pensato per il cloud gaming su TV. Sul fronte delle sedie gaming debutta la linea Iskur V2 NewGen, con supporto lombare dinamico e materiali rivisti per una migliore dissipazione del calore, mentre Project Madison esplora una sedia immersiva con RGB, audio integrato e feedback aptico.