Range Rover GT, il non SUV appare nel primo video al Nurburgring

La Range Rover GT compare per la prima volta in un video ufficiale e lo fa mentre prosegue i suoi test al Nurburgring, uno dei tracciati più impegnativi in assoluto. Il modello, già etichettato come il non SUV di Range Rover, non si è ancora mostrato senza veli. Per vederlo nella sua forma definitiva bisognerà aspettare i prossimi mesi, quando è atteso il debutto ufficiale.

Si tratta di un passaggio importante per un nome che, nell’immaginario di molti appassionati, coincide quasi del tutto con l’idea stessa di fuoristrada di lusso. Proprio per questo l’arrivo di una Range Rover GT pensata come qualcosa di diverso da un SUV classico incuriosisce parecchio. Il filmato non svela tutto, anzi lascia volutamente molte domande aperte, ma basta a confermare che il progetto è entrato in una fase concreta e che lo sviluppo sta andando avanti senza soste.

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Il primo video della Range Rover GT

Il primo video ufficiale ha più il sapore di un assaggio che di una vera presentazione. L’auto si vede impegnata nei collaudi e non è ancora possibile osservarla liberamente, visto che la scopertura completa è rimandata ai prossimi mesi. Le case automobilistiche, del resto, scelgono spesso questa strada per costruire l’attesa attorno a un modello nuovo. Mostrano poco, quel tanto che basta per far capire che qualcosa sta arrivando, e tengono il resto per il momento del lancio.

Nel caso della Range Rover GT la scelta pesa ancora di più, perché parliamo di un’auto che si allontana dalla formula che ha reso celebre il marchio. Definirla un non SUV significa già dichiarare un cambio di prospettiva rispetto al resto della gamma. E il fatto che il primo contatto con il pubblico passi da un video girato in pista, invece che da un semplice scatto in studio, racconta molto sulle intenzioni del costruttore e sul tipo di immagine che vuole dare a questa novità.

I test al Nurburgring e l’attesa per il debutto

Il Nurburgring non è una tappa scelta a caso. Il circuito tedesco è da sempre un banco di prova severissimo, frequentato da tantissimi costruttori proprio perché mette sotto pressione telaio, freni e assetto come pochi altri luoghi al mondo. Portare lì un prototipo vuol dire volerne verificare il comportamento in condizioni estreme, giro dopo giro, prima che arrivi nelle concessionarie.

Per la Range Rover GT questa fase di collaudo rappresenta uno degli ultimi passaggi prima dell’esordio. I test proseguono e il lavoro sulla messa a punto continua, mentre la vettura resta ancora coperta agli occhi del pubblico. Nessun dettaglio definitivo è stato diffuso finora, né sul design completo né sulle caratteristiche tecniche, e il video si limita a mostrare l’auto in movimento sul celebre anello.

L’appuntamento con la versione definitiva è quindi fissato più avanti. La Range Rover GT continuerà a girare tra le curve del Nurburgring ancora per un po’, con il compito di affinare ogni aspetto della guida. Poi, nei prossimi mesi, arriverà finalmente il momento di vederla senza veli e di scoprire nel dettaglio come sarà fatto il primo modello del marchio pensato fuori dagli schemi del SUV tradizionale.

Fonte: TecnoAndroid