Sul PlayStation Network si torna a parlare di sicurezza, e non in termini rassicuranti. Una presunta falla di sicurezza starebbe infatti consentendo accessi non autorizzati agli account di alcuni utenti, con un sintomo molto preciso e piuttosto inquietante: la comparsa di membri della famiglia sconosciuti all’interno dei gruppi familiari, aggiunti senza che nessuno abbia dato il proprio consenso. Sony ha avviato un’indagine per capire cosa stia succedendo.

La vicenda è emersa grazie alle segnalazioni dei giocatori stessi, che hanno iniziato a confrontarsi online raccontando esperienze molto simili tra loro. Il tam tam si è spostato rapidamente anche su X, dove la discussione ha preso piede e ha contribuito ad allargare la preoccupazione ben oltre la cerchia dei diretti interessati. Il punto che allarma di più è proprio la natura del problema, perché non si parla di un semplice malfunzionamento estetico o di un errore di visualizzazione ma di profili estranei che si ritrovano dentro uno spazio pensato per restare privato.

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Cosa stanno segnalando gli utenti del PSN

Il racconto che accomuna le varie testimonianze è abbastanza lineare. Alcuni utenti del PSN hanno aperto la sezione dedicata al proprio gruppo familiare e hanno notato la presenza di persone mai viste prima. Nessun invito inviato, nessuna richiesta accettata, nessuna autorizzazione esplicita concessa. Eppure quei profili risultavano lì, regolarmente inseriti tra i membri della famiglia.

Ed è qui che la faccenda diventa delicata. Il gruppo familiare, per sua stessa logica, è uno strumento che riunisce più account sotto un unico ombrello e che dovrebbe essere gestito soltanto da chi ne ha il controllo. Trovarsi davanti a un intruso significa, almeno in apparenza, che qualcuno è riuscito a mettere mano a impostazioni che non gli competono. Per questo motivo molti giocatori hanno collegato immediatamente l’episodio a una possibile vulnerabilità della piattaforma, capace di aprire la porta ad accessi indesiderati agli account. Va detto con chiarezza che al momento si tratta ancora di una falla presunta. Le segnalazioni sono concrete e circolano con insistenza, ma un quadro completo e confermato su origine, portata e numero di persone coinvolte non c’è ancora. Il fatto che più utenti descrivano lo stesso identico comportamento, però, ha reso difficile liquidare la questione come un caso isolato.

La reazione di Sony e il clima tra i giocatori

Davanti al crescere delle lamentele, Sony ha deciso di approfondire. L’azienda giapponese sta indagando sulla situazione per verificare se dietro la comparsa di questi membri sconosciuti ci sia davvero un problema di sicurezza del PlayStation Network oppure una spiegazione diversa. Un passaggio necessario, visto che la community si aspetta risposte su un tema che tocca direttamente la tutela dei propri dati e dei propri profili.

Il clima, intanto, resta piuttosto teso. La parola che ricorre più spesso nei commenti è proprio preoccupazione, alimentata dall’idea che qualcuno possa intervenire sul proprio account senza lasciare traccia di un permesso concesso. Per chi usa la console ogni giorno, e magari condivide il gruppo con familiari o figli, l’ipotesi di una presenza estranea all’interno della famiglia PSN non è certo un dettaglio da poco.

Le discussioni proseguono sui social, dove gli utenti continuano a confrontare le rispettive esperienze e a segnalare nuovi casi di membri non autorizzati comparsi nei loro gruppi. Dal canto suo, Sony ha preso in carico la questione e ha avviato le verifiche sulle presunte intrusioni registrate all’interno del PlayStation Network.

Fonte: TecnoAndroid