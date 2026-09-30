Radiazioni dei cellulari: Kennedy lancia un’indagine negli USA

L’amministrazione Trump ha deciso di aprire un’indagine sulle radiazioni dei cellulari e sui loro presunti effetti sull’organismo, un argomento che da tempo accende discussioni accese e spesso confuse. A promuovere l’iniziativa è Robert F. Kennedy Jr., che ha scelto di riportare al centro del dibattito una questione molto vicina alla vita quotidiana di tutti, visto che il telefono è ormai un oggetto che resta in tasca o in mano per buona parte della giornata.

L’obiettivo dichiarato dalla Casa Bianca è piuttosto preciso, almeno sulla carta. Si tratta di “individuare le lacune nelle nostre conoscenze” riguardo alle emissioni a radiofrequenza e alle loro possibili conseguenze. Una formula che suona ragionevole e che, in teoria, nessuno avrebbe motivo di contestare. Il punto però è un altro e riguarda il valore concreto di questa nuova iniziativa.

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Un tema già molto studiato

Le perplessità nascono proprio qui. Non è affatto chiaro che l’inchiesta voluta da Kennedy possa aggiungere molto a quanto gli studi scientifici hanno già mostrato. Il dibattito sugli effetti sulla salute legati all’uso degli smartphone non nasce certo oggi e la ricerca se ne occupa da parecchio tempo. Parlare di lacune da colmare significa quindi presupporre che manchino pezzi importanti del quadro, un’idea che non trova un riscontro evidente in ciò che la scienza ha prodotto finora.

Questo non vuol dire che la curiosità sia fuori luogo. Le domande sulla sicurezza dei telefoni sono comprensibili e riguardano miliardi di persone che usano questi dispositivi ogni giorno. Il nodo sta piuttosto nel capire quale contributo possa arrivare da un’indagine istituzionale su un terreno che i ricercatori hanno già battuto con attenzione. Il rischio, in sostanza, è quello di ripercorrere strade già note senza arrivare a risultati davvero nuovi.

Cosa dice la ricerca sulle radiofrequenze

Il cuore della questione resta quindi il rapporto tra le onde a radiofrequenza e il corpo umano. Gli effetti di queste emissioni vengono definiti controversi proprio perché il tema continua a circolare nel dibattito pubblico, spesso accompagnato da timori che non sempre trovano conferma nei dati. Ed è esattamente su questo scarto tra percezione diffusa ed evidenze raccolte che si gioca il senso dell’iniziativa voluta dall’amministrazione Trump.

Da una parte c’è la volontà politica di approfondire, con l’intenzione di fare chiarezza su un argomento sensibile. Dall’altra c’è un corpus di ricerche che ha già affrontato il problema e che rappresenta il punto di riferimento naturale per chiunque voglia capire qualcosa in più sulle radiazioni dei cellulari. Mettere in discussione quel patrimonio di conoscenze oppure limitarsi a riesaminarlo sono due approcci molto diversi, e al momento non è evidente quale strada verrà seguita.

Quel che emerge con chiarezza è la distanza tra le intenzioni annunciate e il reale spazio di manovra. L’inchiesta promossa da Robert F. Kennedy Jr. punta a trovare zone d’ombra nella comprensione delle emissioni degli smartphone, ma gli studi già disponibili hanno esplorato a fondo la materia. Proprio per questo non appare scontato che la nuova indagine riesca ad arricchire in modo significativo una conversazione che la comunità scientifica porta avanti da anni.

Fonte: TecnoAndroid