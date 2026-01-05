Questi smartphone Xiaomi, Redmi e Poco saranno presto obsoleti

Nel corso del 2026 alcuni smartphone piuttosto noti diventeranno pressoché obsoleti. Si tratta in particolare di smartphone dei noti marchi cinese Xiaomi, Redmi e Poco. In queste ultime ore sono per l’appunto emersi i nomi dei modelli che non riceveranno più supporto software. Vediamo qui di seguito di quali si tratta.

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Questi smartphone Xiaomi, Redmi e Poco diventeranno molto presto obsoleti

Molti smartphone a marchio Xiaomi, Redmi e Poco diventeranno molto presto obsoleti. Come già accennato in apertura, in queste ore sono emersi i nomi dei modelli che non riceveranno più supporto software nel corso del 2026. Si tratta per lo più di modelli di qualche anno fa, i quali sono stati presentati sul mercato mobile tra il 2022 e il 2023.

Gli utenti che possiedono questi smartphone potranno comunque continuare ad utilizzarli una volta terminato il supporto. Tuttavia, la fine del supporto software non garantirà più aggiornamenti importanti, tra cui quelli per la sicurezza informatica. Oltre a questo, c’è anche da considerare che alcune applicazioni che usiamo quotidianamente potrebbero non essere più compatibili. Vediamo nel dettaglio quali sono i modelli in questione e quando dovrebbe terminare il supporto.

Smartphone Xiaomi che non saranno più supportati

Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro (dal 13/10/2026) Xiaomi 12 Lite (dallo 01/07/2026) Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 (dal 17/03/2026)

Smartphone Redmi che non saranno più supportati

Redmi 13C (dal 10/11/2026) Redmi Note 12 Pro (dal 20/04/2026) Redmi 12C (dal 10/03/2026) Redmi A2 e Redmi A2+ (dal 24/03/2026) Redmi Note 12 5G (dal 23/03/2026)

Smartphone POCO che non saranno più supportati

Poco C65 (dal 06/11/2026) Poco F5 Pro e Poco F5 (dall 09/05/2026) Poco X5 Pro 5G (dal 06/02/2026)

Come è possibile notare dall’elenco, questi modelli finiranno di essere supportati dall’azienda tech dal punto di vista del software nel corso dei mesi del 2026. Si tratta di modelli appartenenti sia alla fascia alta del mercato sia di modelli appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato.