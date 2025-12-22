Quando l’AI diventa infrastruttura: il ruolo dei microreattori nucleari

Quando si parla di intelligenza artificiale, quasi sempre il discorso gira intorno a modelli, chip, algoritmi sempre più potenti. Molto meno spesso ci si ferma a pensare a una domanda molto più semplice e, allo stesso tempo, molto più concreta: tutta questa potenza, da dove arriva? I sistemi di AI divorano energia, e lo fanno in modo costante, prevedibile e senza pause. È proprio partendo da questa esigenza che negli Stati Uniti sta prendendo forma un’idea che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza: alimentare data center e infrastrutture digitali con microreattori nucleari grandi più o meno come un’auto.

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MARVEL e il nucleare compatto: l’esperimento che potrebbe alimentare i data center

All’Idaho National Laboratory è stato annunciato l’avvio di MARVEL, una piattaforma sperimentale che sembra uscita da un romanzo di fantascienza ma che è assolutamente reale. Non è un reattore pensato per andare sul mercato, almeno non direttamente, ma un banco di prova dove università e aziende possono sperimentare applicazioni concrete dell’energia nucleare in formato compatto. L’obiettivo non è dimostrare che il nucleare funziona, quello è già noto, ma capire come può essere usato in contesti nuovi, lontani dalle centrali tradizionali.

MARVEL verrà acceso all’interno di una struttura già esistente e collaudata, e permetterà di lavorare su un reattore vero, operativo, non su una simulazione. Questo è il punto chiave: chi partecipa potrà testare soluzioni reali, raccogliere dati, capire cosa funziona e cosa no. È un’accelerazione enorme rispetto ai tempi lunghissimi che di solito accompagnano lo sviluppo nucleare.

Dal punto di vista tecnico, il reattore è piccolo ma tutt’altro che banale. Lavora a temperature molto elevate, sfrutta un sistema di raffreddamento a circolazione naturale e produce abbastanza energia da alimentare progetti sperimentali continui. Non numeri da centrale elettrica, certo, ma più che sufficienti per capire se l’idea di un microreattore vicino a un data center possa davvero reggere la prova del mondo reale.

Non a caso, tra i primi progetti selezionati ci sono nomi che con l’AI hanno molto a che fare. Amazon Web Services, per esempio, vuole collegare MARVEL a un data center modulare, immaginando infrastrutture capaci di funzionare in modo autonomo, senza dipendere da una rete elettrica esterna. Un’idea che ha un peso enorme soprattutto in ambito governativo e della difesa, dove continuità e affidabilità non sono negoziabili. Anche altre collaborazioni accademiche puntano a studiare come un’alimentazione nucleare stabile possa adattarsi ai carichi irregolari ma intensi tipici dell’intelligenza artificiale.

L’energia dietro l’espansione dell’intelligenza artificiale

C’è poi tutto il tema del controllo e della sicurezza. Alcuni team lavoreranno su sistemi di gestione remota e funzionamento autonomo, perché un microreattore ha senso solo se può operare con pochissimo intervento umano. Altri si concentrano su sensori avanzati, pensati per monitorare in tempo reale ogni parametro critico. È un tassello fondamentale per rendere questa tecnologia non solo potente, ma anche accettabile dal punto di vista sociale.

E non tutto ruota intorno ai data center. MARVEL verrà usato anche per progetti di desalinizzazione e trattamento delle acque industriali, sfruttando il calore prodotto dal reattore. Un modo per dimostrare che l’energia nucleare compatta potrebbe avere un ruolo anche in ambiti ambientali complessi, dove le soluzioni tradizionali faticano a stare al passo.

In fondo, MARVEL racconta una storia più grande: l’AI non è solo software. È infrastruttura, energia, scelte tecnologiche che ci accompagneranno per decenni. E tra queste scelte, il nucleare in formato tascabile sta iniziando a farsi spazio sul serio.