Qualcomm lancia Snapdragon START per i device AI personali

Qualcomm presenta Snapdragon START, un nuovo programma dedicato alla crescita dei personal AI devices, progettato per aiutare aziende e brand a sviluppare dispositivi intelligenti più rapidamente. La piattaforma debutta nel settore degli smart glasses, con l’obiettivo di semplificare il percorso che porta dall’idea al prodotto finale.

L’annuncio arriva durante Augmented World Expo 2026 e introduce un approccio integrato che combina hardware Snapdragon, software dedicato all’intelligenza artificiale e una rete di partner tecnologici e produttivi. Il programma permette alle aziende di concentrarsi maggiormente su design, funzionalità ed esperienza utente.

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Snapdragon START unisce hardware, software e sviluppo AI

Al centro del nuovo programma ci sono moduli basati sulle piattaforme Snapdragon, pensati per offrire capacità di elaborazione, connettività e funzioni AI all’interno di dispositivi compatti e indossabili.

La soluzione include anche uno stack software aperto e sicuro, progettato per funzionare con diversi modelli di intelligenza artificiale. Questo approccio consente ai produttori di scegliere le tecnologie AI più adatte alle proprie esigenze, collegando i dispositivi alle applicazioni companion per smartphone e ai servizi cloud.

L’obiettivo è supportare esperienze di AI ibrida, combinando capacità locali e servizi online. In questo modo gli smart glasses e gli altri futuri dispositivi personali possono offrire funzioni più avanzate mantenendo flessibilità nello sviluppo. Secondo Qualcomm, i personal AI devices rappresentano una nuova categoria di prodotti capaci di comprendere meglio il contesto dell’utente, osservando ciò che accade intorno a lui e interagendo in modo più naturale.

Inspecs porta gli smart glasses AI verso nuovi mercati

Il primo partner del programma Snapdragon START è Inspecs, azienda internazionale attiva nel settore dell’occhialeria. La collaborazione punta alla realizzazione di smart glasses destinati a diversi brand del comparto eyewear.

Inspecs, proprietaria del marchio premium TitanFlex e partner di marchi come Barbour, CAT, Superdry e O’Neill, lavorerà con Qualcomm per integrare tecnologia intelligente all’interno di prodotti pensati per l’uso quotidiano. La collaborazione punta a combinare estetica, comfort e funzionalità AI, trasformando gli occhiali in strumenti connessi capaci di offrire nuove modalità di interazione con la tecnologia. Gli smart glasses sviluppati attraverso Snapdragon START saranno basati su piattaforme a basso consumo e potranno sfruttare capacità come assistenza intelligente, interazioni vocali e funzioni contestuali.

Un ecosistema di partner per la nuova generazione AI

Qualcomm ha costruito Snapdragon START coinvolgendo diversi protagonisti della filiera tecnologica. Tra i partner figurano Applied Materials, Avegant, Jorjin, Pegatron e Thundercomm. Queste collaborazioni coprono aspetti fondamentali come progettazione, componentistica, ottica avanzata e produzione su larga scala, elementi necessari per portare dispositivi AI personali sul mercato.

Applied Materials contribuirà con competenze legate alle tecnologie di produzione e alle piattaforme fotoniche, mentre Thundercomm supporterà lo sviluppo di wearable basati su soluzioni Qualcomm. Il programma Snapdragon START punta inoltre ad ampliare il supporto ad altri form factor oltre agli smart glasses entro la fine dell’anno, aprendo la strada a una nuova generazione di dispositivi personali basati sull’intelligenza artificiale.