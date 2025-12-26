Qualcomm: acquisita Alphawave Semi per mercato data center

Di recente Qualcomm ha concluso un’acquisizione molto importante per quanto riguarda le proprie politiche aziendali rivolte al futuro e nello specifico all’intelligenza artificiale, la società infatti è riuscita ad acquisire completamente le quote di Alphaware Semi, una società molto importante e ben strutturata per quanto riguarda i server e le connessioni cablate ad alta velocità che ovviamente tornerà particolarmente utile all’azienda per quanto riguarda i propri piani di sviluppo in chiave IA.

Dopo aver completato l’acquisizione dunque dell’azienda, Qualcomm ha affidato a Tony Pialis, CEO e co-fondatore di Alphawave Semi, un ruolo di direttore all’interno della nuova branca, appena acquistata in modo da sfruttare le proprie competenze per migliorare l’integrazione tra le due aziende.

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Si pensa al futuro

Il centro dei desideri della società nello specifico è rappresentato dal i processori Qualcomm Oryon di nuova generazione e i processori Qualcomm Hexagon NPU, i quali rappresentano uno snodo fondamentale per quanto riguarda i data center IA del futuro che ovviamente richiedono caratteristiche sempre in evoluzione e in grado di offrire prestazioni all’avanguardia.

La società nello specifico è specializzata nello sviluppo di soluzioni cablate ad altissima velocità con silicio personalizzato, l’azienda infatti garantisce prodotti di altissimo livello che consentono un trasferimento dati davvero imponente con consumi incredibilmente al di sotto della media, tutto ciò ovviamente torna utile dal momento che consente di ottenere prestazioni in linea con i bisogni di sviluppo, ma allo stesso tempo di godere di consumi decisamente sostenibili, un argomento particolarmente ostico per quanto riguarda l’intelligenza artificiale dal momento che i centri di addestramento delle IA sono diventati delle vere e proprie fabbriche consuma energia, addestrare i modelli infatti richiede un quantitativo di energia davvero impressionante e ottimizzare quella utilizzata per lo scambio di dati sicuramente può essere un passo in avanti fondamentale e queste tecnologie rappresentano un elemento fondamentale della loro infrastruttura.