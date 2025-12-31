PS6 e nuova Xbox a rischio rinvio: AI e RAM complicano i piani della next gen

La prossima generazione di console potrebbe non arrivare nei tempi inizialmente previsti. Secondo quanto riportato da Insider Gaming, PS6 e la nuova Xbox sarebbero finite al centro di una riflessione strategica legata a un fattore ben preciso: il costo e la disponibilità della RAM, sempre più assorbita dal settore dell’AI. Un tema tecnico che rischia di avere ricadute concrete sull’intero mercato videoludico.

Perché la RAM è diventata un problema

Negli ultimi mesi i prezzi dei moduli di memoria hanno registrato aumenti estremamente marcati, con rincari che in alcuni casi arrivano a diverse centinaia di punti percentuali. Alla base c’è la domanda crescente proveniente dal mondo dell’intelligenza artificiale, che richiede enormi quantità di memoria per alimentare data center, modelli di machine learning e infrastrutture avanzate. Questa pressione costante ha trasformato la RAM in una risorsa sempre più strategica e costosa.

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Per i produttori di console, la situazione è particolarmente delicata. Le piattaforme da gioco sono da sempre vendute con margini ridotti, puntando a recuperare nel tempo attraverso software, abbonamenti e servizi digitali. Con costi di produzione in aumento, mantenere prezzi accessibili per il pubblico consumer diventa una sfida sempre più complessa.

L’impatto sui piani di Sony e Microsoft

Lo scenario descritto metterebbe in difficoltà sia Sony sia Microsoft, impegnate nella progettazione della futura generazione di console. PS6 e la prossima Xbox, inizialmente attese in una finestra compresa tra il 2027 e il 2028, potrebbero quindi subire uno slittamento. L’obiettivo sarebbe guadagnare tempo, permettendo ai produttori di RAM di ampliare la capacità produttiva e, idealmente, riportare i prezzi su livelli più sostenibili.

Il rischio concreto è quello di lanciare sul mercato console con un prezzo di listino troppo elevato, poco compatibile con le aspettative di una larga fetta di utenti. Un debutto in queste condizioni potrebbe frenare l’adozione iniziale e compromettere l’equilibrio economico dell’intero ecosistema.

Un effetto a catena anche sull’attuale generazione

Le conseguenze non riguarderebbero solo la next gen. Le fonti citate indicano che l’attuale generazione di console potrebbe andare incontro a nuovi aumenti di prezzo entro il 2026, proprio a causa della pressione sui costi dei componenti. Anche senza un rinvio ufficiale, il contesto resta incerto e segnala come l’industria del gaming stia entrando in una fase di transizione complessa.

AI e gaming, un equilibrio da trovare

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo le priorità dell’intero settore tecnologico, sottraendo risorse chiave ad altri comparti. Nel caso delle console, la memoria diventa il punto di contatto tra innovazione e sostenibilità economica. Il tempo aggiuntivo potrebbe consentire scelte progettuali più equilibrate, evitando compromessi eccessivi sul fronte dei prezzi o delle specifiche.

Per ora non esistono conferme ufficiali su un rinvio, ma il quadro che emerge suggerisce prudenza. La corsa all’AI, almeno nel breve periodo, sembra destinata a influenzare anche il futuro del gaming domestico.