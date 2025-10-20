PS6 e Xbox Magnus a confronto: ecco i dettagli

Il dibattito sull’evoluzione delle console gaming ha riacceso l’attenzione di appassionati e addetti. La generazione attuale, guidata da PlayStation 5 e Xbox Series X|S, si avvicina, infatti, al suo quinto anno di vita. Un traguardo che segna l’avvio del ciclo di rinnovamento tecnologico. Ora l’industria sembra già orientarsi verso la prossima grande transizione: quella che porterà all’arrivo di PlayStation 6 e della nuova Xbox “Magnus”. Le prime indiscrezioni emerse delineano uno scenario nel quale Microsoft potrebbe assicurarsi un vantaggio tecnico importante. Secondo il leaker KeplerL2, ritenuto una fonte attendibile, la futura Xbox sarebbe progettata per offrire prestazioni costantemente superiori rispetto alla concorrente di Sony. Le differenze individuate riguarderebbero il numero di core della CPU, le frequenze di clock e la potenza della GPU. Oltre al quantitativo di Compute Unit, ROP e banda di memoria. Tutti parametri che concorrono a determinare la fluidità e la qualità visiva dell’esperienza di gioco.

Nuove PS6 e Xbox a confronto: ecco il possibile scenario

Sony, però, non sembrerebbe intenzionata a puntare soltanto sulla forza dell’hardware. Le informazioni trapelate indicano un investimento deciso sul fronte dell’intelligenza artificiale, con una capacità di calcolo stimata intorno ai 1200 TOPs. Un valore quattro volte superiore a quello della PS5 Pro. Si tratterebbe di un’evoluzione coerente con la visione di Mark Cerny, architetto delle ultime console PlayStation, che ha più volte sottolineato come la crescita del settore dipenderà dalla capacità delle macchine di apprendere, adattarsi e supportare lo sviluppo di giochi più dinamici.

Riguardo la memoria RAM, i numeri rivelano un equilibrio solo apparente: 36 GB per Xbox Magnus, 30 GB per PS6 e 24 GB per una possibile console portatile PlayStation. A conferma della strategia multipiattaforma perseguita da Sony. Microsoft, al contrario, sembrerebbe pronta a concentrarsi su un unico modello, abbandonando l’approccio “dual” che aveva caratterizzato la coppia Series X/S. A tal proposito, è utile sottolineare che si tratta, al momento, solo di ipotesi.

Un punto di svolta potrebbe essere rappresentato dall’identità stessa della nuova Xbox. Diversi rumor suggeriscono che Magnus non sarà una console nel senso tradizionale, ma un dispositivo ibrido. Capace di installare giochi provenienti anche da store di terze parti. Una simile apertura implicherebbe un sistema operativo capace di gestire software sviluppato al di fuori degli strumenti tipici del mondo console. Tale ipotesi spiegherebbe la necessità di un hardware più potente, in grado di sostenere un ecosistema più complesso e versatile. L’attesa per la prossima generazione non riguarda, dunque, solo il salto prestazionale, ma la ridefinizione del concetto stesso di console.