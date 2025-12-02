PS Store stupisce, arrivano le Offerte di Fine Anno

È terminata la settimana dedicata al Black Friday 2025 ma i vari big del mondo dei videogiochi si stanno già preparando per le nuove festività. Il colosso del gaming Sony, in particolare, sta già pensando a cosa proporre per le festività natalizie e per capodanno. L’azienda ha infatti da poco reso disponibili su PlayStation Store una nuova promozione, ovvero quella delle Offerte di Fine Anno.
PlayStation Store, arrivano ufficialmente le nuove Offerte di Fine Anno
Il colosso del gaming Sony si appresta a terminare l’anno corrente su PlayStation Store con tanti sconti favolosi. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco reso disponibili le nuove Offerte di Fine Anno. Si tratta come sempre di occasioni davvero eccezionali, con dei videogiochi di rilievo proposti a dei prezzi decisamente convenienti. Vi proponiamo qui di seguito alcuni dei videogiochi migliori proposti in sconto su PlayStation Store con questa nuova promozione.
PlayStation Store, ecco le nuove Offerte di Fine Anno
- Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition proposto ad un prezzo scontato pari a 12,74 euro contro gli iniziali 84,99 euro, con uno sconto complessivo pari all’85%
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro, con uno sconto complessivo pari all’80%
- Age of Empires II Definitive Edition – Standard Edition proposto ad un prezzo scontato pari a 25,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 35%;
- Forza Horizon 5 Deluxe Edition proposto ad un prezzo scontato pari a 58,49 euro contro gli iniziali 89,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 35%;
- EA Sports FC 24 Ultimate Edition per PS4 e PS5 proposto ad un prezzo scontato pari a 54,99 euro contro gli iniziali 109,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 50%;
- Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, proposto ad un prezzo scontato pari a 23,09 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%