PS Plus Extra, a gennaio diremo addio a questi giochi

Gli amanti del mondo del gaming possono già scaricare gratuitamente i titoli previsti per dicembre 2025 su PlayStation Plus. Tuttavia, il colosso giapponese Sony ha già intenzione di rinnovare ulteriormente il suo catalogo. L’azienda, in particolare, ha annunciato i nomi dei videogiochi che lasceranno ufficialmente il catalogo a gennaio 2026.

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PlayStation Plus Extra , Sony svela i videogiochi che ci lasceranno a gennaio 2026

In queste ultime ore il colosso del gaming Sony ha svelato i nomi dei videogiochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra nel corso del mese di gennaio 2026. L’azienda ha da poco reso disponibili sul catalogo i nuovi videogiochi di dicembre 2026 e che saranno quindi a disposizione degli utenti per circa un mese. Come sempre, però, è necessario alleggerire il catalogo, eliminando i titoli presenti da diverso tempo.

Secondo quanto ha comunicato ufficialmente l’azienda Sony, a gennaio 2026 non saranno più disponibili sul catalogo di PlayStation Plus Extra ad un totale di quattro videogiochi. Stando a quanto comunicato, però, gli abbonati avranno ancora a disposizione diverse settimane per poter giocare gratuitamente a questi titoli. I videogiochi in questione saranno infatti eliminati in maniera definitiva dal catalogo a partire dalla giornata del prossimo 20 gennaio 2026. Ecco i nomi esatti dei videogiochi che usciranno dal catalogo.

PlayStation Plus Extra – videogiochi che lasceranno il catalogo a gennaio 2026

Sayonara Wild Hearts

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

SD Gundam Battle Alliance

Monopoly Plus

Insomma, per il momento si tratta solo di quattro videogiochi che lasceranno a breve il catalogo degli abbonati. Come già detto in precedenza, comunque, il colosso giapponese Sony ha già annunciato i videogiochi che arriveranno in questi giorni sul catalogo di PlayStation Plus Extra. In questo modo, gli utenti potranno sia giocare ai nuovi videogiochi proposti dal colosso Sony e potranno anche giocare per l’ultima volta ai titoli in uscita.