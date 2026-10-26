Project Hadar, la nuova IP di CD Projekt RED è ancora embrionale

CD Projekt RED ha avviato lo sviluppo di Project Hadar, una nuova IP che rappresenta il prossimo grande passo dello studio polacco dopo il successo delle sue serie storiche. Chi spera di vederla presto, però, dovrà mettersi l’anima in pace. Il progetto si trova ancora in una fase embrionale e non esiste una data di uscita vicina all’orizzonte. Anzi, tutto lascia pensare che prima di avere qualcosa di concreto tra le mani passeranno parecchi anni.

Per capire il peso di questo annuncio conviene guardare al momento che sta vivendo la compagnia. Sono anni d’oro per CD Projekt RED, lo studio che ha dato vita a saghe come The Witcher e Cyberpunk, due nomi che ormai fanno parte della storia recente dei videogiochi. Una situazione molto diversa da quella di qualche tempo fa, quando la software house si era trovata a fare i conti con un periodo decisamente complicato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dal 2020 da incubo a un futuro più sereno

Il 2020 è stato un anno da dimenticare per lo sviluppatore polacco. Un vero incubo, per usare una parola che rende bene l’idea, da cui però l’azienda è riuscita a rialzarsi. E non si è trattato di una ripresa timida. Oggi la casa di The Witcher guarda avanti con particolare decisione, puntando verso un futuro che sulla carta si annuncia ancora più roseo del presente.

Quel futuro, appunto, ha già un nome preciso. Project Hadar è il segnale più chiaro della volontà dello studio di non limitarsi a vivere di rendita sui marchi già affermati. Lavorare a una proprietà intellettuale inedita significa partire da zero, costruire un universo nuovo e convincere il pubblico ad affezionarsi a qualcosa che ancora non conosce. Una scommessa ambiziosa, soprattutto per una realtà che ha legato la propria reputazione a franchise molto amati.

Perché servirà ancora molta pazienza

Il punto centrale resta comunque la tempistica. Parlare di fase embrionale vuol dire che il gioco è ai primissimi passi del suo percorso. In questa parte dello sviluppo di solito si ragiona sulle idee di base, si definiscono le direzioni creative e si gettano le fondamenta di quello che verrà. Siamo quindi molto lontani da un prodotto giocabile o anche solo mostrabile al pubblico.

Non a caso il messaggio che arriva è piuttosto netto e invita a non avere fretta. La nuova creatura di CD Projekt RED non comparirà sugli scaffali a breve e non è stata indicata alcuna finestra di lancio. Chi segue da vicino lo studio sa bene che i suoi titoli richiedono tempi lunghi, e Project Hadar non sembra fare eccezione. Le prospettive parlano di molti anni prima di poterlo vedere davvero.

Nel frattempo l’attenzione resta puntata sulle serie che hanno reso celebre la compagnia, cioè The Witcher e Cyberpunk, mentre la nuova IP continua a muovere i suoi primi passi lontano dai riflettori. Al momento non ci sono dettagli su genere, ambientazione o piattaforme, e lo stesso nome in codice è l’unico elemento ufficiale disponibile. Quello che si sa è che il progetto esiste, che i lavori sono cominciati e che la strada da percorrere è ancora lunghissima.

Fonte: TecnoAndroid