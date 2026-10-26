Esselunga, volantino di Halloween con sconti fino al 50% e LEGO

Con l’arrivo della stagione più spettrale dell’anno, Esselunga ha lanciato il suo volantino di Halloween, con sconti fino al 50% e una serie di proposte che vanno ben oltre la spesa di tutti i giorni. Tra le pagine compaiono promozioni sui videogiochi, a partire da EA SPORTS FC 27, e una selezione di nuovi LEGO in cui trova spazio anche il Calendario dell’Avvento a tema Star Wars. Un insieme piuttosto variegato, che merita di essere guardato con un po’ più di attenzione.

La festa delle zucche e dei travestimenti sta entrando nel vivo, e lo si intuisce da tanti piccoli segnali sparsi qua e là. Uno di questi è proprio la decisione della nota catena di supermercati di dedicare un opuscolo promozionale intero a Halloween. Per usare un’espressione molto cara alla Gen Z, Esselunga sembra essere “nel Prime totale”, cioè in un momento di forma decisamente brillante. Guardando quello che c’è dentro il nuovo volantino, la definizione non appare poi così fuori luogo.

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Il volantino di Halloween di Esselunga tra fantasmini e ribassi

Il cuore dell’iniziativa resta naturalmente legato all’atmosfera della ricorrenza. Nel volantino Esselunga non mancano infatti i fantasmini, piccolo simbolo di una festa che negli anni è diventata un appuntamento fisso anche nel nostro Paese, soprattutto per famiglie e ragazzi. Accanto a loro, però, c’è un ventaglio di occasioni che spazia su più fronti, con riduzioni di prezzo che nei casi più vantaggiosi arrivano a dimezzare il costo dei prodotti.

Proprio il tetto del 50% di sconto è uno degli elementi che saltano subito all’occhio. Non si tratta di un taglio applicato in modo uniforme a tutto l’assortimento, visto che quella cifra rappresenta il limite massimo raggiungibile, ma è comunque un segnale chiaro della volontà dell’insegna di rendere la campagna di Halloween qualcosa di più di una semplice parentesi decorativa. Chi frequenta abitualmente i punti vendita della catena troverà quindi parecchio materiale su cui ragionare prima di riempire il carrello.

Videogiochi e LEGO, dal calcio di EA SPORTS FC 27 a Star Wars

La parte forse più sorprendente della promozione riguarda l’intrattenimento. Esselunga ha infatti inserito nel volantino anche una promo dedicata ai videogiochi, con EA SPORTS FC 27 in prima fila. Il nuovo capitolo della celebre serie calcistica finisce così tra le offerte di un supermercato, accanto ai prodotti di stagione, in una combinazione che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrata insolita e che oggi invece si inserisce in una strategia sempre più trasversale.

Lo stesso discorso vale per i mattoncini più famosi al mondo. Nel volantino compaiono infatti diversi nuovi LEGO, una categoria che piace tanto ai più piccoli quanto agli adulti appassionati di collezionismo. La catena ha scelto di puntare su set freschi di uscita, segno che l’attenzione non è rivolta soltanto al periodo di Halloween ma guarda già anche alle settimane successive, quando l’interesse per i regali comincia a farsi sentire.

Tra le proposte più interessanti di questa sezione c’è infatti il Calendario dell’Avvento LEGO dedicato all’universo di Star Wars, un prodotto che gli appassionati della saga conoscono bene e che ogni anno attira l’attenzione di molti fan. La sua presenza nel volantino di Halloween di Esselunga anticipa di fatto il clima natalizio, affiancando ai fantasmini e agli sconti fino al 50% anche una proposta pensata per il conto alla rovescia verso le feste di fine anno.

Fonte: TecnoAndroid