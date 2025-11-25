Proiettore BenQ LU895UST: 5.000 lumen in un corpo compatto

BenQ amplia la sua gamma di proiettori professionali con il nuovo LU895UST, un modello che punta tutto su luminosità elevata, installazione flessibile e dimensioni contenute. È pensato per scuole, musei, ambienti aziendali e spazi interattivi, dove serve proiettare immagini molto grandi in stanze piccole o con limitazioni.

Ultra-corto ma potentissimo

Il cuore del nuovo proiettore è la sorgente laser BlueCore di BenQ, che permette al LU895UST di raggiungere 5.000 lumen di luminosità, un valore più che sufficiente per garantire immagini chiare e leggibili anche in ambienti molto illuminati. L’ottica ultra-corta consente di ottenere schermi di grandi dimensioni con pochissimi centimetri di distanza dalla superficie di proiezione: un vantaggio importante per evitare ombre, riflessi e limitazioni negli allestimenti.

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Pensato per spazi difficili

BenQ ha progettato il sistema in modo da semplificare l’installazione, anche in situazioni complesse. L’ingombro ridotto permette di collocarlo in aule piccole, vetrine, corridoi o sale meeting con soffitti bassi, mantenendo una qualità dell’immagine elevata e costante nel tempo.

Affidabilità e manutenzione minima

Come altri proiettori laser, anche il LU895UST punta sulla longevità: la sorgente luminosa è progettata per funzionare per migliaia di ore con un calo minimo delle prestazioni, riducendo la necessità di manutenzione e abbattendo i costi operativi. L’assenza di lampade tradizionali significa anche minori interruzioni e una maggiore stabilità termica.

Immagini più nitide e colori più coerenti

BenQ ha lavorato anche sulla gestione del colore: la riproduzione è più uniforme e stabile, con una resa pensata per applicazioni di ogni tipo. Il proiettore integra inoltre funzioni di correzione automatica utili per adattarsi a pareti non perfettamente piane o a installazioni fuori asse.

Uno strumento versatile

Nel complesso, il nuovo LU895UST si propone come un alleato flessibile per chi deve realizzare ambienti interattivi, allestimenti museali o sale riunioni moderne senza sacrificare spazio utile. Un prodotto compatto, ma costruito per offrire prestazioni da fascia alta.