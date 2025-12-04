Home » News » Problemi con l’orologio adattivo della One UI 8? Samsung spiega come risolvere in pochi minuti
News

Problemi con l’orologio adattivo della One UI 8? Samsung spiega come risolvere in pochi minuti

Un bug nella lockscreen dei Galaxy con One UI 8 sta creando confusione tra gli utenti, ma la soluzione arriva direttamente da Samsung: basta aggiornare LockStar alla versione più recente.

scritto da Manuel De Pandis 0 commenti 1 Minuti lettura
One UI

One UI

Con l’arrivo della One UI 8 basata su Android 16, Samsung ha introdotto una serie di novità grafiche e funzioni di personalizzazione avanzate per la schermata di blocco. Tra queste, una delle più apprezzate è il cosiddetto “orologio adattivo”, o “dynamic clock”, capace di modificare automaticamente la forma e il layout in base all’immagine di sfondo. L’effetto, in teoria, è molto scenografico: se nello sfondo c’è un soggetto in primo piano — una persona, un animale o un oggetto — l’orologio si sposta o cambia posizione per non sovrapporsi.

Negli ultimi giorni, però, diversi utenti hanno segnalato un malfunzionamento di questa funzione. In alcune situazioni, l’orologio rimane fisso o scompare del tutto, impedendo la visualizzazione dell’ora sulla lockscreen. Altri lamentano ritardi nell’aggiornamento dell’interfaccia o un comportamento incoerente con determinati tipi di sfondo, in particolare quelli animati o scaricati da temi di terze parti.

La conferma ufficiale: serve solo un aggiornamento

Samsung ha riconosciuto il problema e, tramite un post pubblicato sulla community ufficiale, ha chiarito che si tratta di un bug legato a LockStar, uno dei moduli più importanti della suite Good Lock. La soluzione è fortunatamente molto semplice: aggiornare LockStar alla versione 7.0.1.10, già in distribuzione tramite il Galaxy Store.

LockStar, per chi non la conoscesse, è l’app che permette di personalizzare in profondità la schermata di blocco — dal layout dell’orologio alla posizione dei widget, fino alle animazioni di sblocco. La sua interazione con l’orologio adattivo è diretta, motivo per cui un bug del modulo può facilmente compromettere il comportamento della funzione.

Dopo l’aggiornamento, l’orologio torna a comportarsi correttamente: riconosce i soggetti in primo piano, adatta automaticamente posizione e forma e rispetta le impostazioni di personalizzazione scelte dall’utente. Samsung ha anche precisato che con la prossima One UI 8.5 saranno introdotti ulteriori miglioramenti, estendendo la capacità di adattamento a qualsiasi tipo di immagine di sfondo, non solo a quelle con volti o animali.