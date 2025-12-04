Problemi con l’orologio adattivo della One UI 8? Samsung spiega come risolvere in pochi minuti

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Con l’arrivo della One UI 8 basata su Android 16, Samsung ha introdotto una serie di novità grafiche e funzioni di personalizzazione avanzate per la schermata di blocco. Tra queste, una delle più apprezzate è il cosiddetto “orologio adattivo”, o “dynamic clock”, capace di modificare automaticamente la forma e il layout in base all’immagine di sfondo. L’effetto, in teoria, è molto scenografico: se nello sfondo c’è un soggetto in primo piano — una persona, un animale o un oggetto — l’orologio si sposta o cambia posizione per non sovrapporsi.

Negli ultimi giorni, però, diversi utenti hanno segnalato un malfunzionamento di questa funzione. In alcune situazioni, l’orologio rimane fisso o scompare del tutto, impedendo la visualizzazione dell’ora sulla lockscreen. Altri lamentano ritardi nell’aggiornamento dell’interfaccia o un comportamento incoerente con determinati tipi di sfondo, in particolare quelli animati o scaricati da temi di terze parti.

La conferma ufficiale: serve solo un aggiornamento

Samsung ha riconosciuto il problema e, tramite un post pubblicato sulla community ufficiale, ha chiarito che si tratta di un bug legato a LockStar, uno dei moduli più importanti della suite Good Lock. La soluzione è fortunatamente molto semplice: aggiornare LockStar alla versione 7.0.1.10, già in distribuzione tramite il Galaxy Store.

LockStar, per chi non la conoscesse, è l’app che permette di personalizzare in profondità la schermata di blocco — dal layout dell’orologio alla posizione dei widget, fino alle animazioni di sblocco. La sua interazione con l’orologio adattivo è diretta, motivo per cui un bug del modulo può facilmente compromettere il comportamento della funzione.

Dopo l’aggiornamento, l’orologio torna a comportarsi correttamente: riconosce i soggetti in primo piano, adatta automaticamente posizione e forma e rispetta le impostazioni di personalizzazione scelte dall’utente. Samsung ha anche precisato che con la prossima One UI 8.5 saranno introdotti ulteriori miglioramenti, estendendo la capacità di adattamento a qualsiasi tipo di immagine di sfondo, non solo a quelle con volti o animali.