Prime Video, ecco le novità in arrivo a dicembre 2025

Siamo ormai giunti alla fine del mese di novembre e ci stiamo avvicinando sempre di più al mese di dicembre. Per questo motivo, i vari big del settore dello streaming si stanno preparando a stupire gli utenti, aggiornando il proprio catalogo con tanti nuovi contenuti multimediali di rilievo. Giusto l’altro giorno abbiamo visto i titoli in arrivo sul catalogo del colosso Netflix. Ora, analizziamo anche i titoli in arrivo sul catalogo di Prime Video.
Prime Video, ecco i nomi dei titoli in arrivo sul catalogo a dicembre 2025
A breve sarà aggiornato il catalogo dei titoli messi a disposizione degli utenti su Prime Video. Come già accennato in apertura, infatti, siamo ormai arrivati a dicembre 2025 ed è giunto il momento per i big del settore di aggiornare le proprie proposte. Dopo il catalogo di Netflix, anche il catalogo di Prime Video si aggiornerà con importanti novità di rilievo. Questi nuovi contenuti multimediali saranno aggiunti al catalogo nel corso del prossimo mese.
Prime Video, film e serie tv in arrivo a dicembre 2025
- FALLOUT S2 – seconda stagione in arrivo sul catalogo a partire dal 17 dicembre 2025
- OH.WHAT.FUN. – film in arrivo sul catalogo a partire dal 3 dicembre 2025
- DIMMELO SOTTOVOCE – film Original in arrivo sul catalogo a partire dal 12 dicembre 2025
- MERV – nuovo film Original in arrivo sul catalogo a partire dal 10 dicembre 2025
- TRAP HOUSE – film in arrivo sul catalogo a partire dal 31 dicembre 2025
- MARCO MENGONI LIVE IN PARIS – in diretta su Prime Video il 3 dicembre 2025
- The BlackList quarta stagione – in arrivo sul catalogo a partire dal 7 dicembre 2025
- Outlander settima stagione – in arrivo sul catalogo a partire dal 18 dicembre 2025
- The Equilizer il Vendicatore – film in arrivo sul catalogo a partire dal 4 dicembre 2025
- Karate Kids Legends – film in arrivo sul catalogo a partire dal 1 dicembre 2025
- 28 anni dopo – in arrivo sul catalogo a partire dal 22 dicembre 2025
- Fatman – in arrivo sul catalogo a partire dal 24 dicembre 2025