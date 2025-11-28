Prime Video, ecco le novità in arrivo a dicembre 2025

Siamo ormai giunti alla fine del mese di novembre e ci stiamo avvicinando sempre di più al mese di dicembre. Per questo motivo, i vari big del settore dello streaming si stanno preparando a stupire gli utenti, aggiornando il proprio catalogo con tanti nuovi contenuti multimediali di rilievo. Giusto l’altro giorno abbiamo visto i titoli in arrivo sul catalogo del colosso Netflix. Ora, analizziamo anche i titoli in arrivo sul catalogo di Prime Video.

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Prime Video, ecco i nomi dei titoli in arrivo sul catalogo a dicembre 2025

A breve sarà aggiornato il catalogo dei titoli messi a disposizione degli utenti su Prime Video. Come già accennato in apertura, infatti, siamo ormai arrivati a dicembre 2025 ed è giunto il momento per i big del settore di aggiornare le proprie proposte. Dopo il catalogo di Netflix, anche il catalogo di Prime Video si aggiornerà con importanti novità di rilievo. Questi nuovi contenuti multimediali saranno aggiunti al catalogo nel corso del prossimo mese.

Prime Video, film e serie tv in arrivo a dicembre 2025