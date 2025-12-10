Presentato un nuovo missile ipersonico in Cina: ecco i dettagli

La crescente disparità tra costi delle armi offensive e sistemi di difesa sta attirando l’attenzione di analisti militari in tutto il mondo. Nei conflitti recenti e nelle tensioni navali, anche sistemi relativamente economici si sono rivelati capaci di mettere sotto pressione flotte altamente sofisticate. Evidenziando così un cambiamento radicale nelle strategie di sicurezza. In tale contesto si inserisce il recente annuncio di un missile ipersonico cinese, che ha suscitato discussioni sia per le sue capacità sia per il prezzo contenuto. Il sistema, identificato come YKJ‑1000, raggiunge velocità fino a Mach 7 e dispone di un raggio operativo di circa 1.300 chilometri. Eppure, l’elemento più sorprendente riguarda il costo dichiarato, pari a circa 700.000 yuan. Ovvero poco più di 99.000 euro, una cifra decisamente inferiore a quella dei moderni intercettori occidentali. Tale differenza evidenzia come le nuove armi possano ridurre la soglia economica necessaria per minacciare sistemi complessi. Cambiando le dinamiche di deterrenza e pianificazione militare.

Nuovo missile ipersonico economico dalla Cina

Il YKJ‑1000 si distingue anche per l’uso di materiali non convenzionali. Il rivestimento termico include componenti come il cemento espanso. Secondo il presidente dell’azienda produttrice, Wang Yudong, tale decisione riflette la filosofia di contenimento dei costi attraverso l’impiego di componenti industriali commerciali. Ed anche l’adozione di meccanismi elettrici in sostituzione di sistemi pirotecnici tradizionali. Inoltre, componenti civili come moduli fotografici e chip di navigazione BeiDou, comunemente utilizzati nei droni civili, completano la configurazione del missile.

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Il dibattito non riguarda soltanto la tecnologia, ma anche le implicazioni strategiche. Paesi con capacità militari limitate potrebbero acquisire missili ipersonici a basso costo in quantità tali da esercitare pressione sulle flotte più sofisticate. A livello politico, il programma ha ricevuto sostegno ufficiale. Il vicepresidente del Consiglio di Stato, Zhang Guoqing, ha visitato lo stabilimento di Chengdu dove il missile viene prodotto, segnalando un interesse strategico a livello governativo.

Restano però aperti interrogativi sulla sostenibilità reale del prezzo dichiarato. Alcuni osservatori cinesi sottolineano possibili costi aggiuntivi legati a propellenti e parti strutturali. L’azienda ha annunciato la pubblicazione di una ripartizione dettagliata delle spese, che sarà cruciale per valutare l’impatto effettivo del missile.