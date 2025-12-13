Premier europei scrivono all’UE per il divieto delle endotermiche

L’industria auto europea si trova ad un possibile cambiamento di rotta. Negli ultimi giorni, diversi governi hanno intensificato le pressioni sulla Commissione Europea. Ciò affinché le future normative sulle emissioni tengano conto di un approccio più flessibile e neutro. L’attenzione è concentrata sulle auto ibride, sui biocarburanti e sulle regole per i veicoli pesanti. Ovvero settori chiave per molti Paesi membri. Una lettera firmata dai premier di Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria ha ribadito un’idea condivisa. Ovvero che le auto ibride Plug-in dovrebbero continuare a essere commercializzate anche dopo il 2035. Allo stesso tempo, si sottolinea il ruolo dei biocarburanti come alternativa sostenibile. Ciò evidenziando come il raggiungimento degli obiettivi climatici non debba andare a scapito della competitività industriale. I firmatari ricordano che un’industria debole non rappresenta una strategia “verde”, ma una perdita di opportunità economiche.

Premier europei chiedono maggiore flessibilità all’UE

Il documento richiama anche l’attenzione sulle normative dei veicoli pesanti. Suggerendo di rivedere il regolamento 2019/1242. L’obiettivo è offrire strumenti concreti ai produttori per ridurre le emissioni senza rischiare sanzioni. Garantendo, allo stesso tempo, la continuità produttiva. La questione dei mezzi pesanti e commerciali si inserisce in un più ampio dibattito sulla necessità di un equilibrio tra sostenibilità ambientale e tutela dell’industria.

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Secondo quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, le modifiche normative dovrebbero riflettere sia le indicazioni espresse dal cancelliere tedesco sia le richieste dei Paesi firmatari della recente lettera. Urso ha evidenziato l’importanza di approcci mirati, capaci di coniugare riduzione delle emissioni e sviluppo tecnologico. Il tutto senza penalizzare i mercati nazionali.

L’attenzione resta alta in vista della pubblicazione del pacchetto UE, che potrebbe ridefinire il mercato europeo della mobilità. Il futuro della transizione energetica nelle auto e nei veicoli commerciali dipenderà dalla capacità di Bruxelles di conciliare innovazione tecnologica, tutela ambientale e sostenibilità industriale. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.