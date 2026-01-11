Povec al CES 2026: presentati i nuovi occhiali da sole elettrocromici

Al CES 2026 di Las Vegas l’attenzione si è spostata anche su un accessorio quotidiano ripensato con logica tecnologica. La startup Povec Optics ha presentato i Povec C1, occhiali da sole elettrocromici con controllo manuale della tinta, pensati per chi pratica sport e attività all’aperto in contesti di luce variabile. La proposta si distingue dalle lenti fotocromatiche tradizionali, basate su una reazione automatica ai raggi UV, affidando la regolazione direttamente all’utente. La tecnologia elettrocromica, già nota nel settore auto per specchi e tetti panoramici, viene qui adattata a una montatura compatta e sportiva, con una struttura multistrato di materiali conduttivi miniaturizzati.

Interazione, materiali e protezione

Sull’asta degli occhiali è integrata una superficie touch sensibile allo scorrimento del dito, soluzione che consente di schiarire o scurire le lenti in modo progressivo. La transizione della tinta avviene in circa un secondo, caratteristica rilevante per sentieri di mountain bike con alternanza di sole e ombra, sessioni di corsa mattutina o uscite in kayak su superfici riflettenti. Dal punto di vista della sicurezza visiva, le lenti garantiscono protezione UV400 e trattamento antiriflesso, elementi centrali per l’uso prolungato all’aperto. I materiali impiegati sono stati sottoposti a test di resistenza agli urti, con prove di caduta di sfere d’acciaio pensate per simulare condizioni tipiche degli sport outdoor.

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Un aspetto rilevante riguarda anche l’autonomia. I Povec C1 integrano una batteria in grado di assicurare fino a 28 giorni di utilizzo, calcolati su una media di quattro ore al giorno. La ricarica avviene tramite USB-C, mentre un sistema di gestione intelligente dell’energia attiva gli occhiali quando vengono indossati e li porta in standby quando riposti. La montatura è realizzata in TR90, materiale apprezzato per leggerezza e flessibilità, ed è certificata IP65 contro acqua e polvere. Per migliorare comfort e stabilità sono inclusi tre naselli intercambiabili, pensati per adattarsi a diverse fisionomie. Il prezzo annunciato al lancio si colloca tra 230 e 320 euro al cambio attuale, posizionando il prodotto in una fascia premium. La disponibilità commerciale è attesa per maggio 2026, mentre mancano indicazioni precise sulla distribuzione nei singoli mercati.