PosteMobile Creami Extra WOW 50 unisce 50 giga, 4G+

La Creami Extra WOW 50 è l’offerta con cui PosteMobile mira a consolidare la propria presenza nel segmento delle tariffe economiche, mantenendo il modello di trasparenza che accompagna il brand sin dal debutto sul mercato. Per quanto riguarda la struttura, il pacchetto include minuti senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 giga in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps, al prezzo mensile di 5,99 euro.

L’equilibrio tra soglia dati, prestazioni e canone mensile la colloca tra le soluzioni più competitive della fascia sotto i sei euro, soprattutto per chi cerca un’offerta stabile e senza vincoli. La rete 4G+ permette di sfruttare applicazioni, social e streaming quotidiani con continuità, mantenendo un livello di qualità sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.

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La promo è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. La possibilità di attivarla senza restrizioni rispecchia la volontà di PosteMobile di offrire un piano accessibile, semplice e immediato a un pubblico ampio, senza condizioni d’ingresso o vincoli contrattuali.

Attivazione immediata online, in ufficio postale o tramite operatore

Per quanto riguarda la procedura di ingresso, PosteMobile ha previsto tre modalità: attivazione online, attivazione direttamente in posta oppure tramite operatore telefonico. Questa flessibilità permette di scegliere il percorso più comodo, con tempistiche ridotte e una gestione assistita quando necessario.

Il costo di attivazione è fissato a 10 euro, da pagare una sola volta, e include anche la SIM. Non sono previsti costi aggiuntivi per la spedizione o per il ritiro in sede. L’approccio ricalca la filosofia del gestore: offrire un accesso chiaro, senza sorprese e con un importo unico per rendere operativa la linea fin dal primo giorno.

Nel complesso, la Creami Extra WOW 50 si presenta come una proposta completa nella fascia entry-level, con un prezzo contenuto, una dotazione di gigabyte equilibrata e l’affidabilità del marchio Poste Italiane, valorizzata da modalità di attivazione flessibili e prive di complicazioni.