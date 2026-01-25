Pompei e le prime terme: niente tecnologia e zero igiene

Quando si parla di Pompei, l’immaginario collettivo corre subito a una città sorprendentemente evoluta, con infrastrutture avanzate e spazi pubblici pensati per il benessere. Le terme, in particolare, vengono spesso raccontate come simbolo di cura del corpo e attenzione alla salute. Una recente ricerca scientifica invita però a rivedere questa visione, almeno per le prime fasi della vita termale della città.

Cosa scorreva davvero nelle vasche

Lo studio ha analizzato i residui minerali presenti nelle tubature, nei pozzi e nelle vasche delle strutture termali più antiche. Da questi depositi è stato possibile ricostruire la qualità dell’acqua utilizzata nei bagni pubblici. Il risultato è tutt’altro che rassicurante. Prima dell’arrivo dell’acquedotto romano, avvenuto nel I secolo dopo Cristo, l’approvvigionamento idrico si basava quasi esclusivamente su pozzi e cisterne.

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Questo sistema richiedeva un lavoro manuale costante, spesso affidato a persone in condizione di schiavitù. Proprio per la fatica necessaria a reperire l’acqua, il ricambio era minimo. In molti casi le vasche venivano svuotate e riempite solo una volta al giorno, quando andava bene.

Bagni affollati e poca pulizia

In queste condizioni, l’igiene era un concetto molto relativo. Non esisteva il sapone come lo intendiamo oggi. Il corpo veniva cosparso di olio d’oliva, poi raschiato con appositi strumenti insieme a sudore e sporco. Tutti questi residui finivano nella stessa acqua condivisa da decine di persone.

Le analisi chimiche mostrano livelli di contaminazione elevati. Solo chi entrava subito dopo il cambio dell’acqua poteva sperare in un’esperienza accettabile. Chi arrivava più tardi si trovava a immergersi in vasche che avevano già ospitato molte altre persone, senza alcun vero sistema di filtraggio.

Un problema durato a lungo

Questa situazione non si risolse rapidamente. Anche dopo l’arrivo dei Romani, famosi per le loro infrastrutture, adeguare una città già esistente richiese tempo. Le prime terme di Pompei rimasero legate a sistemi ormai superati per decenni. Solo con l’introduzione di una rete idrica più efficiente la qualità dell’acqua migliorò in modo significativo, anche se altri problemi, come le tubature in piombo, continuarono a pesare.