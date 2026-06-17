Samsung porta The Frame negli hotel con una TV pensata per l’hospitality

Samsung porta The Frame oltre il mondo consumer e debutta ufficialmente nel settore hospitality con una versione progettata per hotel e strutture premium. Presentato durante HITEC 2026, il nuovo modello HL03H introduce nel catalogo professionale dell’azienda il concetto di Art TV, trasformando il televisore in un elemento d’arredo capace di integrare intrattenimento, servizi digitali e identità visiva.

La nuova proposta punta a cambiare il ruolo tradizionale del display in camera. Non più soltanto uno schermo per contenuti televisivi, ma una superficie dinamica che può ospitare opere d’arte, informazioni dedicate agli ospiti e servizi interattivi.

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Un televisore che diventa parte dell’ambiente

La base tecnologica di Samsung The Frame hospitality resta legata alla qualità visiva della gamma consumer, con un pannello 4K QLED progettato per offrire immagini definite e colori accurati. Il design mantiene l’approccio elegante che ha reso celebre la famiglia The Frame, pensata per integrarsi con pareti e ambienti raffinati.

Il pannello Glare Free riduce i riflessi durante la visione, migliorando l’esperienza anche in presenza di illuminazione variabile. A completare la configurazione arriva il supporto Slim Fit Wall Mount, che permette di installare il televisore vicino alla parete creando un effetto simile a quello di un quadro esposto.

Una scelta importante riguarda anche la progettazione fisica del prodotto. Il nuovo modello elimina infatti la necessità di un box One Connect separato, integrando direttamente nella struttura le principali connessioni. Per le strutture alberghiere questo significa installazioni più semplici e una maggiore pulizia estetica. Le cornici magnetiche opzionali permettono inoltre agli hotel di adattare il televisore allo stile delle camere, delle suite o degli spazi comuni, mantenendo una coerenza con il design generale della struttura.

Arte, intelligenza artificiale e servizi per gli ospiti

Uno degli elementi centrali della nuova esperienza è Collection Hub, una funzione che consente agli hotel di utilizzare il display anche quando non viene usato per guardare contenuti. Lo schermo può quindi trasformarsi in una galleria digitale con immagini artistiche, fotografie selezionate o comunicazioni personalizzate. A questa funzione si aggiunge Generative Wallpaper, che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare sfondi personalizzati direttamente sul televisore. Gli ospiti possono così modificare l’atmosfera visiva della stanza secondo le proprie preferenze.

Samsung introduce inoltre sul modello hospitality una funzione dedicata ai viaggiatori internazionali: Live Translate. Il sistema permette di generare sottotitoli automatici nella lingua scelta dall’utente per rendere più accessibili contenuti locali e programmi disponibili tramite servizi come Samsung TV Plus.

Un altro elemento pensato per gli hotel è Google Cast, che consente agli ospiti di inviare contenuti dal proprio smartphone o tablet direttamente allo schermo della camera tramite scansione di un QR code. La procedura evita l’inserimento di credenziali personali e le informazioni di connessione vengono eliminate automaticamente al termine del soggiorno.

Gestione centralizzata con piattaforma cloud

Per gli operatori alberghieri, The Frame viene integrato con LYNK Cloud, la piattaforma Samsung dedicata alla gestione dei dispositivi hospitality. Attraverso un unico ambiente, il personale può controllare lo stato dei televisori collegati, aggiornare contenuti e distribuire servizi digitali in modo centralizzato.

La piattaforma consente anche di offrire funzioni aggiuntive agli ospiti direttamente dallo schermo della camera. Tra queste rientrano servizi di concierge digitale, prenotazioni interne e accesso al servizio in camera. Un ulteriore livello arriva dagli strumenti di Business Intelligence, che aiutano le strutture a comprendere l’utilizzo dei servizi disponibili. Gli hotel possono analizzare le preferenze degli ospiti, dai contenuti visualizzati agli articoli ordinati, così da migliorare la personalizzazione dell’offerta.

La gestione di Collection Hub permette inoltre agli operatori di distribuire contenuti artistici su più dispositivi collegati e regolare parametri come luminosità e tonalità cromatiche per mantenere una resa uniforme negli ambienti. Il nuovo Samsung The Frame HL03H sarà disponibile nei formati da 43, 55, 65 e 75 pollici, con distribuzione globale prevista dalla seconda metà del 2026. La presentazione ufficiale avviene allo stand Samsung durante HITEC 2026, evento internazionale dedicato alle tecnologie per il settore dell’ospitalità.