POCO X8s arriva in Italia: display AMOLED e batteria da 6.330 mAh

Uno smartphone da utilizzare comodamente con una mano, senza rinunciare a una batteria capiente e a un comparto fotografico completo. È questa la proposta di POCO X8s, il nuovo modello della serie X Pro presentato il 10 novembre 2026. Il dispositivo combina dimensioni contenute, un display AMOLED da 6,35 pollici e la piattaforma Snapdragon 7 Gen 4. La dotazione comprende anche una tripla fotocamera posteriore, la ricarica rapida a 100W e la certificazione IP68.

Design compatto e display AMOLED da 3.500 nit

Il nuovo smartphone misura appena 8,06 mm di spessore e pesa 186 grammi. La struttura in alluminio micro-curvata è abbinata a una scocca posteriore in vetro, con una lavorazione pensata per rendere più confortevole la presa. Anche il modulo fotografico riprende la colorazione del retro, contribuendo a mantenere un design uniforme.

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POCO X8s viene proposto in tre varianti: Blue, White e Black. Quest’ultima si distingue per una finitura nero-argento, che caratterizza il retro del dispositivo con un effetto differente rispetto alle altre colorazioni.

Sul fronte trova spazio un pannello AMOLED da 6,35 pollici con risoluzione 1.5K. Le cornici misurano appena 1,18 mm, mentre il pannello M10 raggiunge una luminosità massima dichiarata di 3.500 nit in diversi scenari di utilizzo. Il dato permette di mantenere una buona visibilità anche quando si utilizza il telefono all’aperto, sotto la luce diretta del sole.

Lo schermo supporta la tecnologia Adaptive Refresh Rate Pro, con una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. Il sistema regola dinamicamente il refresh rate in base a ciò che viene visualizzato, intervenendo anche sui consumi energetici. Sono presenti inoltre tre certificazioni TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, pensate per limitare l’affaticamento visivo durante l’utilizzo prolungato. Per lo sblocco è disponibile un lettore di impronte digitali a ultrasuoni, che permette di autenticare l’utente rapidamente anche con le dita bagnate.

Tre fotocamere e teleobiettivo ottico da 50 MP

Credits: TecnoAndroid

Il comparto fotografico è composto da tre sensori posteriori, con una configurazione che introduce per la prima volta un teleobiettivo nella serie POCO X Pro. La fotocamera principale utilizza un sensore Light Fusion 800 da 50 MP, dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Quest’ultima contribuisce a ridurre il mosso durante gli scatti e a mantenere una maggiore stabilità nelle fotografie.

La seconda fotocamera è un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,5x, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La combinazione permette di affrontare differenti situazioni di scatto, dai paesaggi alle inquadrature più ravvicinate, passando per i soggetti distanti. Tra le funzionalità disponibili figura anche Live Moment, che supporta la registrazione di video fino a 1080p. La funzione permette di immortalare momenti in movimento attraverso brevi sequenze video.

Snapdragon 7 Gen 4 e batteria da 6.330 mAh

A gestire le prestazioni dello smartphone troviamo la piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 4, progettata per supportare le attività quotidiane, dall’apertura delle applicazioni al multitasking, fino alla riproduzione di contenuti multimediali. Durante le operazioni più impegnative interviene il sistema di raffreddamento POCO 3D IceLoop, che contribuisce a dissipare il calore e a mantenere sotto controllo le temperature del dispositivo.

Nonostante le dimensioni compatte, POCO ha integrato una batteria da 6.330 mAh, caratterizzata da un contenuto di silicio pari al 16%. La ricarica cablata 100W HyperCharge permette di recuperare rapidamente energia, mentre la ricarica inversa a 22,5W consente di alimentare altri dispositivi compatibili anche quando si è fuori casa. La dotazione comprende anche la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, oltre agli altoparlanti stereo dedicati alla riproduzione dei contenuti multimediali.

Prezzi e offerte di lancio di POCO X8s

POCO X8s è disponibile in Italia dal 10 novembre 2026, a partire dalle ore 10:00, attraverso mi.com e Amazon. Le configurazioni previste sono due: 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM con 512 GB di spazio di archiviazione. Su mi.com la versione da 8 GB + 256 GB ha un prezzo di listino di 529,90 euro. Durante il periodo promozionale viene proposta a 429,90 euro e, applicando il coupon da 100 euro di sconto, il prezzo finale scende a 329,90 euro.

Per la variante da 12 GB + 512 GB il prezzo consigliato è invece di 629,90 euro. La promozione porta il costo a 519,90 euro, mentre con il coupon da 100 euro è possibile acquistare lo smartphone a 419,90 euro. Sul sito ufficiale sono previsti anche il raddoppio dei Mi Points e la possibilità di pagare in tre rate a tasso zero.

Su Amazon le condizioni di lancio sono differenti. Il modello da 8 GB + 256 GB viene proposto a 429,90 euro, mentre la configurazione da 12 GB + 512 GB è disponibile a 519,90 euro, rispetto ai rispettivi prezzi consigliati di 529,90 e 629,90 euro.

Fonte: TecnoAndroid