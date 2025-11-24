Poco Pad M1 avvistato su Google Play Console

Sappiamo ormai da tempo che il produttore tech Poco sta realizzando un nuovo tablet. Si tratta del prossimo Poco Pad M1. Quest’ultimo sembra che arriverà molto presto sul mercato tech. In queste ultime ore, infatti, è stato avvistato sul sito web Google Play Console, confermando quindi il suo imminente arrivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Poco Pad M1 sta arrivando, avvistato sul sito web Google Play Console

Nel corso delle ultime ore il prossimo tablet di casa Poco è stato avvistato in rete sul sito web Google Play Console. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco Pad M1. L’avvistamento sul portale in questione non fa che confermare ancora una volta il suo imminente arrivo. Sappiamo infatti che l’azienda terrà un evento importante il prossimo 26 novembre 2025. Durante quest’ultimo sarà sicuramente annunciata la nuova serie di smartphone top di gamma Poco F8.

Tornando al prossimo tablet dell’azienda, il portale di Google Play Console ci ha anche confermato alcune delle sue caratteristiche tecniche. È stata in primis confermata la presenza del processore. A bordo ci sarà dunque il nuovo soc Snapdragon 7s Gen 4 con a supporto una GPU Adreno 732. Non mancheranno per supportare ulteriormente le performance anche fino a 8 GB di memoria RAM. Dal punto di vista del software, invece, a bordo sembra che ci sarà Android in versione 15. Lo schermo sulla parte frontale avrà poi una risoluzione pari a 1600 x 2560 pixel, con una densità di pixel pari a 320 dpi.

Questo è quello che ha confermato in queste ore il portale di Google Play Console. Ricordiamo comunque che, secondo i rumors emersi in queste settimane, il prossimo Poco Pad M1 potrebbe essere una versione re-branded di un altro tablet a marchio Redmi, ovvero il Redmi Pad 2 Pro. Mancano comunque pochissimi giorni alla presentazione ufficiale da parte dell’azienda Poco, quindi non ci resta che attendere.