Black Forest Games lascia THQ Nordic e torna indipendente

Le strade di Black Forest Games e THQ Nordic si separano dopo quasi 10 anni di lavoro fianco a fianco. Lo studio che ha dato nuova vita a Destroy All Humans! e che ha curato la nuova serie di Giana Sisters torna infatti sotto il controllo dei suoi proprietari, grazie a un’operazione di riacquisizione che chiude un capitolo piuttosto lungo per entrambe le realtà coinvolte.

Il legame tra le due aziende era iniziato nell’agosto del 2017, quando il publisher aveva deciso di portare il team all’interno del proprio gruppo. Da quel momento la software house ha pubblicato diversi titoli sotto quell’etichetta, compresi tre capitoli moderni di Destroy All Humans! e altri progetti ancora. Evidentemente però i fondatori hanno ritenuto che fosse arrivato il momento di cambiare organizzazione e di riprendere in mano la guida dello studio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un addio senza strappi con THQ Nordic

Chi immagina una rottura burrascosa probabilmente resterà sorpreso. Le due compagnie continueranno a collaborare su vari progetti che si trovano attualmente in sviluppo, quindi tutto lascia pensare a una scelta strategica presa di comune accordo più che a una separazione drammatica. Il rapporto cambia forma ma non si interrompe del tutto, almeno per quanto riguarda i lavori già avviati.

A confermare il clima disteso sono le parole del CEO di Black Forest Games, Adrian Goersch, che ha voluto ringraziare sia THQ Nordic sia Embracer per il percorso condiviso e ha mostrato parecchio entusiasmo per la nuova fase indipendente. «Siamo grati a THQ Nordic ed Embracer per questi nove anni positivi e per i giochi che abbiamo realizzato insieme. Ora non vediamo l’ora di plasmare nuovamente il nostro futuro come titolari, di lavorare a un nuovo entusiasmante progetto con un team eccezionale e partner affidabili al nostro fianco».

Nel messaggio del dirigente emerge quindi un doppio sentimento. Da una parte c’è la gratitudine per gli anni trascorsi all’interno del gruppo, dall’altra la voglia di tornare a decidere in autonomia la direzione dello studio, con un nuovo progetto già all’orizzonte di cui per ora non sono stati svelati dettagli.

Black Forest Games entra nel collettivo Third Signal

Nel frattempo lo sviluppatore si è unito a Third Signal, un gruppo di team indipendenti che punta a pubblicare produzioni di un certo rilievo senza rinunciare alla propria anima indie. Proprio la dimensione indipendente viene considerata dal collettivo come una caratteristica fondamentale dei giochi che nasceranno al suo interno, una sorta di marchio di fabbrica da difendere anche quando i progetti crescono di portata. Black Forest Games non è un semplice membro di questa nuova realtà. Lo studio figura infatti tra i principali fondatori e promotori del movimento e nei prossimi tempi ne rappresenterà un elemento di primaria importanza. I nuovi giochi in arrivo dalla squadra non sono ancora stati annunciati, quindi per conoscere i frutti di questa organizzazione indie servirà ancora un po’ di pazienza.

Il titolo più recente sviluppato dal team è Destroy All Humans! 2: Reprobed, uscito nel 2023 come seguito del Destroy All Humans! del 2020, il remake che aveva rilanciato con successo la serie degli alieni invasori. Il periodo più recente non è stato però dei più semplici per lo studio, che qualche tempo fa ha dovuto affrontare pesanti licenziamenti.

Fonte: TecnoAndroid