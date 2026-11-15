ECOVACS, la robotica domestica si evolve in un ecosistema multi-categoria

Per anni parlare di robot domestici ha significato, quasi automaticamente, parlare di robot aspirapolvere. Oggi questo concetto è però sempre più ampio. La robotica sta progressivamente entrando in ambienti diversi della casa, affrontando attività che fino a poco tempo fa richiedevano tempo, presenza e intervento diretto.

È in questo scenario che si inserisce la strategia di ECOVACS, azienda che ha costruito negli anni un portafoglio di prodotti capace di coprire differenti esigenze della vita domestica. La proposta attuale si articola in quattro grandi categorie: i robot per la cura dei pavimenti DEEBOT, i robot lavavetri WINBOT, i robot tagliaerba GOAT e le nuove soluzioni per la pulizia delle piscine della gamma ULTRAMARINE. Quattro ambienti diversi, quattro tipologie di utilizzo e un’unica direzione: rendere più automatiche alcune delle attività quotidiane più impegnative.

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DEEBOT, la pulizia dei pavimenti sempre più autonoma

Credits: TecnoAndroid

La categoria più conosciuta dell’ecosistema ECOVACS è quella dei DEEBOT, robot progettati per aspirare e lavare i pavimenti combinando sistemi di navigazione, riconoscimento dell’ambiente e automazione delle operazioni di manutenzione. Il robot non si limita più a muoversi casualmente all’interno di una stanza, ma può mappare gli ambienti, pianificare i percorsi e adattare il proprio comportamento alle diverse superfici.

Tra i modelli più avanzati della gamma rientrano soluzioni come DEEBOT X12 OmniCyclone, che abbina la tecnologia di lavaggio OZMO ROLLER 3.0 a sistemi di aspirazione e a una stazione progettata per ridurre la manutenzione quotidiana. La stessa famiglia DEEBOT comprende prodotti pensati per esigenze differenti, dalle abitazioni più compatte fino agli ambienti più complessi.

Il principio alla base è quello di spostare una parte sempre maggiore del lavoro dall’utente alla macchina. Aspirazione, lavaggio e gestione dello sporco diventano così elementi di un processo sempre più automatizzato, supportato dall’app ECOVACS HOME per la gestione delle funzioni e delle routine.

WINBOT, la robotica conquista anche le superfici verticali

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Se i pavimenti sono stati il primo grande terreno di diffusione della robotica domestica, le finestre rappresentano una delle sfide più complesse. Si tratta infatti di superfici verticali, spesso difficili da raggiungere e che richiedono particolare attenzione sia nella navigazione sia nella sicurezza.

La risposta di ECOVACS è la famiglia WINBOT, dedicata alla pulizia automatizzata delle superfici vetrate. Una categoria che amplia il concetto stesso di robot per la casa, portando l’automazione oltre il pavimento. Modelli come WINBOT W3 OMNI utilizzano tecnologie sviluppate specificamente per questo tipo di utilizzo, come il sistema di navigazione WIN-SLAM 5.0, la tecnologia TruEdge per la pulizia delle aree più vicine ai bordi e un sistema di protezione articolato su più livelli.

Nella gamma sono presenti anche prodotti come WINBOT W2S PRO OMNI, pensati per combinare navigazione intelligente e maggiore autonomia operativa. La presenza di una stazione portatile consente inoltre di concentrare in un unico sistema funzioni di gestione e alimentazione. Il valore di questa categoria risiede soprattutto nella capacità di automatizzare un’attività che, soprattutto in presenza di grandi vetrate o finestre difficili da raggiungere, può richiedere tempo e fatica. ECOVACS applica quindi parte delle competenze maturate nella navigazione robotica a un ambiente completamente diverso, con esigenze specifiche di movimento, aderenza e sicurezza.

GOAT, il giardino entra nell’ecosistema robotico

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La strategia multi-categoria di ECOVACS non riguarda esclusivamente gli spazi interni. Con la famiglia GOAT, la robotica viene portata anche all’esterno della casa, affrontando la gestione del prato e del giardino.

Il funzionamento di un robot tagliaerba richiede tecnologie differenti rispetto a quelle utilizzate per la pulizia di un appartamento. L’ambiente esterno è meno prevedibile, presenta ostacoli variabili e superfici irregolari e richiede sistemi di navigazione capaci di orientarsi in spazi più ampi.

Prodotti come GOAT A1600 LiDAR PRO rappresentano questa evoluzione, puntando su sistemi di navigazione progettati per consentire una gestione autonoma del prato. La gamma GOAT utilizza, tra le altre tecnologie, sistemi Dual-LiDAR e soluzioni dedicate alla rifinitura dei bordi, con l’obiettivo di ridurre la necessità di intervento manuale. La cura del prato diventa così parte di un ecosistema più ampio, nel quale gli spazi interni ed esterni vengono considerati come differenti ambienti di utilizzo della stessa idea di automazione domestica.

ULTRAMARINE, una nuova frontiera per la pulizia della piscina

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La quarta categoria rappresenta una delle espansioni più recenti del portafoglio ECOVACS. Con ULTRAMARINE, il brand porta le proprie competenze nella robotica anche all’interno delle piscine.

La manutenzione di una piscina può richiedere operazioni ripetitive, dalla rimozione dello sporco alla pulizia delle superfici. ECOVACS ha presentato la famiglia ULTRAMARINE come parte della propria evoluzione verso una robotica capace di operare in più scenari della vita domestica. Il lancio di questa nuova categoria si affianca alle soluzioni già sviluppate per pavimenti, finestre e prati, completando una proposta che oggi copre anche la manutenzione della piscina.

Un’unica tecnologia, applicata a scenari differenti

Il filo conduttore tra le quattro categorie è la volontà di applicare la robotica a differenti attività quotidiane. DEEBOT opera sui pavimenti, WINBOT sulle superfici vetrate, GOAT nei giardini e ULTRAMARINE nelle piscine. Si tratta di ambienti profondamente diversi tra loro, ma accomunati dalla necessità di combinare navigazione autonoma, riconoscimento dello spazio e capacità di eseguire un’attività in modo efficace.

La crescita del portafoglio ECOVACS segue quindi una logica precisa: non concentrarsi esclusivamente sul miglioramento di una singola categoria, ma ampliare progressivamente gli ambiti in cui la robotica può offrire un contributo concreto. Questa strategia è stata ulteriormente evidenziata dalle novità presentate nel corso del 2026, con aggiornamenti che hanno coinvolto contemporaneamente la pulizia dei pavimenti, delle finestre, la cura del prato e la manutenzione delle piscine.

Fonte: TecnoAndroid