POCO conferma i device che riceveranno la nuova HyperOS 3

POCO si sta preparando a rilasciare HyperOS per i propri dispositivi. Il brand sussidiario di Xiaomi ha comunicato quali saranno i device interessati dal major update e le tempistiche di aggiornamento per l’interfaccia proprietaria.

In occasione della presentazione della nuova lineup composta da POCO F8 Pro e F8 Ultra oltre che dai tablet Pad M1 e al Pad X1, il produttore ha svelato anche maggiori dettagli sul rilascio della nuova versione software. La HyperOS 3 basata su Android 16 è già in distribuzione a livello globale ma il marchio ha voluto fornire tempistiche certe per ogni modello.

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Stando a quanto affermato da Poco, entro novembre 2025 verranno aggiornati i vari modelli che compongono la famiglia F7 e la serie X7, incluse le edizioni speciali. A questi modelli si aggiunge anche la serie F6, M6 e M7.

POCO ha rivelato quali saranno i device che si aggiorneranno con l’interfaccia proprietaria HyperOS 3 e le tempistiche di rilascio

Tra dicembre 2025 e marzo 2026, invece, toccherà alla gamma F5 oltre che al C85 e ai Pad X1 e M1. Tra le novità che la HyperOS 3 porta con sé, oltre a quelle legate ad Android 16 e a Google, spiccano alcune personalizzazioni da parte di Xiaomi e POCO.

In particolare, ci riferiamo alla gestione della Hyper Island, una tecnologia simile alla Dynamic Island di Apple che permette di mostrare notifiche attive e cambiare a seconda delle necessità. Un aspetto molto importante è quello legato all’Intelligenza Artificiale che viene integrata in maniera più profonda all’interno del sistema.

In questo modo è possibile gestire widget che cambiano a seconda dell’ora o del luogo, abilitare il riconoscimento dello schermo, avere assistenti per la generazione di testo e molto altro ancora. HyperOS 3, inoltra, risulta molto più sicuro rispetto alle versioni precedenti e presenta anche una compatibilità migliorata con l’ecosistema Apple. Come in ogni major update, sono immancabili i miglioramenti grafici e di usabilità dell’interfaccia utente per risultare sempre coerente e accattivante per gli utenti.