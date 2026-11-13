PlayStation Pulse Elevate rinviati: Sony scopre un difetto

Gli speaker PlayStation Pulse Elevate non arriveranno nei negozi, almeno per ora. Le vendite dei primi speaker wireless con il marchio PlayStation sarebbero dovute partire ieri, ma Sony ha comunicato quasi a sorpresa di aver posticipato a tempo indeterminato l’intero progetto. Alla base della scelta ci sarebbe un problema di produzione individuato durante i controlli di qualità finali, senza però alcun chiarimento su cosa sia andato storto.

A far discutere è soprattutto il tempismo. L’annuncio è arrivato appena qualche giorno prima del debutto commerciale e questo lascia pensare che la produzione di massa fosse già cominciata. I dispositivi quindi con buona probabilità erano già stati realizzati in grandi quantità, e il freno è stato tirato proprio all’ultimo momento. Non è stato specificato di che natura sia il difetto né quale parte del prodotto coinvolga, e la formula scelta dall’azienda resta volutamente generica.

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Rinvio, non cancellazione: cosa ha detto Sony

La comunicazione non è passata da un annuncio dedicato. Il colosso giapponese ha preferito aggiornare il vecchio post in cui aveva svelato prezzi e data di lancio dei Pulse Elevate, aggiungendo le proprie scuse per l’inconveniente. Il messaggio però insiste parecchio su un punto preciso, cioè che il rinvio non va confuso con una cancellazione. L’azienda promette di portare gli altoparlanti sul mercato il prima possibile anche se al momento manca qualsiasi indicazione sulle tempistiche, nemmeno vaga.

Si tratta di una situazione piuttosto insolita per un nome come Sony, che storicamente è una delle realtà più esperte nel mondo dell’audio e più in generale nell’elettronica in tutte le sue forme. Proprio questa lunga esperienza rende lo stop ancora più curioso, perché un intoppo scoperto a ridosso dell’uscita non è esattamente ciò che ci si aspetta da un produttore con una tradizione simile alle spalle. Chi attendeva i nuovi diffusori dovrà quindi pazientare senza una data di riferimento.

Come si inseriscono i Pulse Elevate nella famiglia PlayStation

I Pulse Elevate erano stati presentati ormai più di un anno fa, nel settembre 2025 per la precisione, come ulteriore ampliamento del portfolio audio PlayStation. La gamma comprende già le cuffie Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore, a cui si sono aggiunte da pochissimi giorni le cuffie Pulse di fascia d’ingresso. Più avanti arriveranno anche le più sofisticate Pulse Edge, la cui uscita è prevista per il 2027.

Il progetto degli speaker nasceva con un obiettivo chiaro. Sony voleva portare anche in questo formato la stessa esperienza sonora pensata per il gaming già proposta sulle cuffie, con una connettività senza fili a bassissima latenza affidata alla tecnologia PlayStation Link. A completare il quadro c’erano microfoni dotati di algoritmi di intelligenza artificiale molto raffinati, progettati per la riduzione del rumore ambientale. In pratica gli stessi punti di forza della linea di cuffie e auricolari trasferiti dentro una coppia di altoparlanti, con l’idea di offrire ai giocatori un’alternativa per chi preferisce non indossare nulla durante le sessioni di gioco. Un’idea che per il momento rimane ferma ai box, in attesa che la casa giapponese risolva il problema emerso nelle verifiche finali e comunichi una nuova data di lancio.

Fonte: TecnoAndroid