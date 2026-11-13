Disney+, primi 2 mesi scontati: Premium a 10,99 euro al mese

Chi aspettava l’occasione giusta per abbonarsi a Disney+, o per tornare sulla piattaforma dopo una pausa, adesso ha un motivo concreto per farlo. Il servizio di streaming ha lanciato una nuova promozione che abbassa il prezzo dei primi 2 mesi su tutti i piani mensili. Lo sconto vale sia per i nuovi iscritti sia per chi aveva già un abbonamento in passato e vuole riattivarlo. Il tempo però stringe, perché l’iniziativa si chiude il 24 novembre 2026, subito dopo il Black Friday.

L’offerta ricorda da vicino quella proposta qualche mese fa, che all’epoca copriva però 3 mesi scontati anziché 2. Stavolta la finestra è più corta ma le cifre di partenza restano interessanti, soprattutto per chi punta ai livelli più alti dell’abbonamento a Disney+.

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Disney+: quanto si paga con lo sconto e cosa succede dal terzo mese

Il listino promozionale è piuttosto semplice da leggere. Il piano Standard con Pubblicità scende a 4,99 euro al mese per i primi due mesi e poi passa a 6,99 euro. Lo Standard costa 7,99 euro mensili durante la promo e sale a 10,99 euro dal terzo mese in avanti. Il Premium invece parte da 10,99 euro al mese e torna poi alla tariffa piena di 15,99 euro.

C’è un dettaglio che conviene non perdere di vista, cioè il rinnovo automatico. Finito il periodo scontato l’abbonamento riparte da solo al prezzo pieno, quindi chi non intende proseguire farebbe bene ad appuntarsi la data sul calendario. La disdetta resta comunque possibile in qualsiasi momento e diventa effettiva alla fine del periodo di fatturazione in corso, senza sorprese.

Chi preferisce un impegno su base annuale può ancora scegliere lo Standard a 109,90 euro all’anno oppure il Premium a 159,90 euro all’anno. Questi piani annuali però restano esclusi dall’offerta e mantengono il loro prezzo abituale.

Le differenze tra i piani e cosa offre il catalogo

Per orientarsi tra le varie opzioni basta tenere a mente poche cose. La formula con pubblicità permette lo streaming fino al Full HD su un massimo di 2 dispositivi in contemporanea, con inserzioni che compaiono durante la visione. Lo Standard elimina gli spot e aggiunge la possibilità di scaricare i contenuti per guardarli offline. Il Premium sale ancora di livello con il 4K UHD, l’audio Dolby Atmos e fino a 4 dispositivi collegati nello stesso momento.

Proprio quest’ultimo è forse l’abbonamento che guadagna di più dalla promozione. Per chi ha un televisore recente e cerca la qualità massima, pagare 10,99 euro al mese per due mesi è un’occasione tangibile, visto che a tariffa piena la spesa supera i 15 euro mensili. Prima di scegliere il Premium va però ricordato che Altroconsumo aveva sollevato alcune perplessità sulla resa del 4K e dell’HDR sulla piattaforma, un aspetto da considerare con attenzione.

Sul fronte dei contenuti, accanto al catalogo storico di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, da questa stagione Disney+ trasmette in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League. Dallo scorso aprile inoltre sul servizio sono arrivati anche i contenuti sportivi di ESPN, disponibili sia in diretta sia on demand.

Fonte: TecnoAndroid