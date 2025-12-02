PlayStation Plus: arrivano cinque giochi gratuiti

L’ultimo mese dell’anno si apre con un’offerta importante per gli abbonati PlayStation Plus. Segnale della volontà di Sony di chiudere il 2025 con una proposta capace di intercettare gusti diversi e di rinnovare l’attenzione verso il proprio ecosistema. Si tratta della disponibilità di cinque titoli gratuiti. Tra le opzioni c’è Lego Horizon Adventures. Pubblicato nel 2024 è ancora presente sul mercato intorno ai quaranta euro. La proposta fonde la tradizionale estetica Lego con l’universo narrativo di Aloy, titolo orientato a un’avventura che alterna leggerezza visiva e richiami riconoscibili alla saga originale. Su un fronte completamente diverso si colloca The Outlast Trials, uscito nel 2024. Ambientato durante la Guerra Fredda, il titolo propone un percorso di sopravvivenza che ruota attorno ai programmi di controllo mentale elaborati dalla Murkoff Corporation.

PlayStation Plus: ecco i titoli gratuiti

A ciò si aggiunge Killing Floor 3, una delle uscite estive, sviluppata da Tripwire Games. L’ambientazione nel 2091 e la centralità della lotta contro l’esercito di zed della megacorporazione Horzine delineano un’esperienza che rientra nei classici canoni action/horror della serie. Tra le produzioni più recenti rientra anche Synduality Echo of Ada, pubblicato a fine 2024. L’opera proietta il giocatore nel 2222, dopo una pioggia velenosa responsabile della quasi totale distruzione dell’umanità.

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Chiude l’offerta il titolo Neon White, action platform in prima persona del 2022. Il protagonista, White, è un assassino richiamato dall’inferno per competere contro altri cacciatori di demoni all’interno di un’ambientazione paradisiaca scandita da ritmi elevati e meccaniche rapidissime.

Tale selezione da parte di PlayStation Plus conferma come la strategia dei servizi in abbonamento stia orientando la scoperta dei giochi all’interno dell’industria videoludica. L’inclusione simultanea di titoli recenti, generi distanti e formule di gioco contrastanti suggerisce una tendenza destinata a consolidarsi. In un mercato in cui la varietà diventa un elemento decisivo. Non resta che attendere per scoprire le novità introdotte dall’azienda per i suoi abbonati Plus.