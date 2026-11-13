Gemini su Android 17: le 134 app che può controllare

Esiste un elenco nascosto che stabilisce quali applicazioni possono essere guidate da Gemini sugli smartphone Android, e ora il suo contenuto non è più un mistero. Si tratta di una lista gestita lato server e presente in Android 17 che raccoglie in tutto 134 app legate all’automazione delle attività dell’assistente di Google. Di queste 114 riguardano la versione stabile Android 17 QPR2, mentre le altre 20 sono voci di prova che compaiono soltanto nella build Android Canary 2611.

Per capire perché questo elenco conta così tanto bisogna partire dalla funzione stessa, che è forse una delle novità più ambiziose e riuscite portate da Google sul suo sistema operativo quest’anno. Invece di consegnare all’utente un semplice link, Gemini apre l’applicazione su uno schermo virtuale e la utilizza al suo posto, toccando pulsanti e scorrendo menu come farebbe una persona. Il percorso si interrompe appena prima del pagamento, così la decisione finale resta sempre nelle mani di chi ha fatto la richiesta.

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Il debutto è avvenuto a marzo con appena sei servizi disponibili, ovvero Lyft, Uber, Grubhub, DoorDash, Uber Eats e Starbucks. La funzione è arrivata prima sulla serie Galaxy S26 e solo in un secondo momento sulla serie Pixel 10. A luglio Google ha comunicato che il supporto si stava allargando a più di 40 app popolari e proprio in questi giorni ha annunciato l’arrivo dell’automazione nel Regno Unito, in India e in Giappone.

Gemini su Android 17: cone funziona la lista e perché alcune app restano escluse

Il meccanismo alla base è piuttosto rigido. Per poter eseguire compiti in automatico un’applicazione deve comparire in questa sorta di allowlist e allo stesso tempo il suo certificato di firma del Play Store deve corrispondere a quello registrato nell’elenco. Se una delle due condizioni manca l’assistente semplicemente non procede.

Gli effetti di questa scelta si vedono molto bene in India, uno dei nuovi mercati appena raggiunti. Servizi locali come Zomato e Blinkit sono presenti nella lista e quindi funzionano senza problemi. I loro diretti concorrenti Swiggy e Zepto invece non figurano tra le voci approvate e al momento risultano bloccati. Una differenza non da poco per chi utilizza abitualmente queste piattaforme per ordinare cibo o fare la spesa.

C’è poi un altro aspetto da tenere presente, perché comparire nell’elenco non garantisce un funzionamento immediato. Il caso più evidente riguarda le app di produttività come Microsoft Word e Outlook, entrambe incluse tra le voci registrate ma ancora prive del supporto all’automazione diretta all’interno dell’app tramite Gemini. Presenza nella lista e compatibilità reale, insomma, viaggiano su binari separati.

Google punta sulle categorie e non sui nomi

Al di là di una manciata di esempi, l’azienda di Mountain View non ha mai chiarito con precisione quali applicazioni siano davvero compatibili con l’automazione delle attività. I post ufficiali sul blog e le pagine di assistenza si limitano a citare genericamente delle “app selezionate”, senza mai entrare nel dettaglio di un elenco completo.

Proprio per questo la lista nascosta individuata in Android 17 offre uno sguardo più concreto su ciò che l’assistente è in grado di gestire oggi e su quello che potrebbe arrivare con le build di prova. Nella comunicazione ufficiale Google ha scelto una strada diversa, mettendo l’accento sul tipo di compito anziché sui singoli servizi e parlando di supporto alle “attività quotidiane”.

Fonte: TecnoAndroid