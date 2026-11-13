Pixel 10, arriva la ricarica estrema di Pixel 11: cosa fa davvero?

Con il Pixel Drop di novembre 2026 Google porta su Pixel 10 una funzione che fino a poco tempo fa era un’esclusiva della nuova generazione. Si tratta della Extreme Charging Mode, la modalità di ricarica estrema debuttata quest’anno con la famiglia Pixel 11 e pensata per velocizzare temporaneamente i tempi di ricarica dello smartphone. L’arrivo sulla gamma precedente avviene con Android 17 QPR2, anche se il nome promette parecchio più di quanto la funzione riesca poi a mantenere.

Non si tratta di una novità isolata. Con questo aggiornamento Google estende alla serie Pixel 10 diverse caratteristiche nate come esclusive di Pixel 11, e la ricarica estrema è una di queste. Resta fuori però Pixel 10a, che non rientra nella lista dei modelli compatibili. Il funzionamento ricalca quello già visto sui telefoni più recenti. Quando la batteria scende al 50% o meno e il dispositivo è collegato a un caricabatterie compatibile, sulla schermata di blocco compare in automatico l’opzione “Use Extreme Charging”.

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Come si attiva la ricarica estrema su Pixel 10

Oltre al suggerimento sulla schermata di blocco esiste anche una strada manuale. Basta aprire le Impostazioni, entrare nella sezione Batteria e ricarica, selezionare Extreme Charging Mode e toccare il comando per attivarla subito. Dopo il primo utilizzo diventa disponibile anche un riquadro dedicato nelle Impostazioni rapide, così da richiamare la funzione senza dover ogni volta scavare nei menu.

C’è un dettaglio pratico da tenere a mente. La modalità si spegne da sola quando il telefono viene scollegato dal caricatore oppure quando la batteria raggiunge un livello di carica elevato. Questo significa che va riattivata a ogni nuova sessione di ricarica, non resta accesa in modo permanente. Altro limite importante è che funziona soltanto con la ricarica via cavo, mentre con la ricarica wireless non ha alcun effetto.

Un nome che promette più di quanto offre

A giudicare dall’etichetta verrebbe spontaneo pensare a un aumento drastico della velocità di ricarica su Pixel 10 e Pixel 11. Le cose però stanno diversamente e i test mostrano che la funzione incide poco sul tempo complessivo di ricarica. La spiegazione arriva direttamente da Google, secondo cui la modalità “mette temporaneamente in pausa le attività in background”, come ad esempio gli aggiornamenti delle app, per aiutare il telefono a caricarsi più in fretta.

In pratica la Extreme Charging Mode non è una funzione hardware ma un intervento software. Google ottimizza ciò che accade dietro le quinte mentre lo smartphone è collegato alla presa, riducendo i consumi superflui delle applicazioni. Un approccio ben diverso da quello di molti telefoni Android cinesi, che offrono anch’essi una modalità opzionale di ricarica superveloce ma che, coerentemente con il nome, spingono davvero la velocità sfruttando le capacità dell’hardware.

Nella migliore delle ipotesi la ricarica estrema permette di risparmiare qualche minuto. Il prezzo da pagare è una temperatura della batteria più alta, con il telefono che tende a scaldarsi più del solito. Per avere un riferimento concreto, Google dichiara che Pixel 10 Pro supporta la ricarica cablata fino a 30W e passa dallo 0 al 55% in circa 30 minuti. Il più grande Pixel 10 Pro XL arriva invece a 45W e nello stesso intervallo di tempo raggiunge il 70%. Con la modalità attiva la riduzione dei tempi di ricarica su questi modelli resta comunque contenuta.

Fonte: TecnoAndroid