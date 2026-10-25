PlayStation 5, come bloccare gli aggiornamenti automatici

Disattivare gli aggiornamenti automatici su PS5 è diventata un’esigenza piuttosto concreta per molti giocatori, soprattutto nelle ultime settimane. Sony sta infatti rilasciando con una certa frequenza nuovi aggiornamenti di sistema per la sua PlayStation 5, e non tutti hanno lo stesso peso. Alcuni sono davvero fondamentali, come quello dedicato al QSSR, mentre altri rientrano nella categoria degli interventi di routine, spesso nemmeno obbligatori. Per chi accende la console con l’idea di giocare subito, ritrovarsi a scaricare e installare l’ennesimo pacchetto può trasformarsi in una piccola seccatura. Per fortuna la console permette di gestire la situazione senza troppi giri, intervenendo direttamente dalle impostazioni.

Perché tanti utenti scelgono di fermare gli aggiornamenti

Il ritmo con cui arrivano le nuove versioni del firmware è il motivo principale. Quando gli update si susseguono a distanza ravvicinata, la sensazione è quella di passare più tempo davanti alle barre di avanzamento che dentro ai giochi. E non sempre ne vale la pena, visto che una parte di questi pacchetti introduce modifiche minime o correzioni che non cambiano granché l’esperienza quotidiana. La scelta di bloccare l’installazione automatica non significa rinunciare per sempre alle novità. Vuol dire semplicemente decidere quando aggiornare, magari in un momento in cui la console non serve, invece di lasciare che sia il sistema a farlo in autonomia. C’è anche un aspetto pratico da considerare: chi ha una connessione lenta o a consumo può preferire tenere sotto controllo i download pesanti, evitando che partano da soli in background. Detto questo, è bene ricordare che alcuni aggiornamenti, come quello legato al QSSR, hanno un ruolo importante e conviene non rimandarli troppo a lungo.

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I passaggi da seguire sulla PlayStation 5

La procedura è abbastanza semplice e richiede giusto un paio di minuti. Dalla schermata principale bisogna aprire le Impostazioni, rappresentate dall’icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Da lì si entra nella voce Sistema e poi in Software di sistema. A questo punto basta selezionare Aggiornamento e impostazioni software di sistema e cercare la sezione dedicata agli aggiornamenti automatici. Qui compaiono due opzioni distinte. La prima riguarda il download automatico dei file di aggiornamento, la seconda la loro installazione automatica mentre la console si trova in modalità riposo. Disattivandole entrambe, la PS5 smette di scaricare e installare le nuove versioni del software senza chiedere il permesso. Chi preferisce una via di mezzo può anche lasciare attivo il solo download e spegnere l’installazione, così i file saranno già pronti sul disco ma verranno applicati soltanto su conferma. Una volta bloccati gli aggiornamenti automatici, la console non resta comunque tagliata fuori dalle novità. Dallo stesso menu è sempre possibile avviare manualmente l’aggiornamento attraverso la voce Aggiorna software di sistema, nel momento ritenuto più comodo. In questo modo il controllo torna completamente nelle mani di chi usa la PlayStation 5, che può scegliere quali pacchetti installare subito e quali rimandare.

Fonte: TecnoAndroid