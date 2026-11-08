PlayStation 2, quanto dura davvero? Sony non ha mai dato cifre

Capire quanto possa durare davvero una PlayStation 2 è molto più complicato di quanto sembri. Fissare un monte ore preciso oltre il quale la console smette di funzionare è praticamente impossibile e le ragioni sono diverse. Chi oggi si ritrova tra le mani un vecchio esemplare, magari recuperato da una scatola in cantina o dall’armadio di casa dei genitori, si pone spesso due domande molto semplici. La prima è se quella macchina possa ancora accendersi. La seconda è quante ore di gioco le restino prima di arrendersi del tutto. Sono curiosità legittime ma la risposta non arriva così facilmente.

Il punto è che una vera indicazione oraria sulla vita di PS2 con ogni probabilità non esiste. Non c’è un numero magico stampato da qualche parte né una soglia ufficiale che separi una console in salute da una ormai giunta al capolinea. Chi spera di trovare un dato certo, qualcosa del tipo “dopo tot ore la macchina si spegne per sempre”, resterà deluso perché quel valore semplicemente non è mai stato reso noto.

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Perché Sony non ha mai indicato una durata ufficiale

Il dettaglio più interessante riguarda proprio Sony. L’azienda giapponese non ha mai dichiarato nulla di simile a una durata stimata in ore per la sua console. Nessuna comunicazione ufficiale e nessuna cifra di riferimento a cui aggrapparsi. Questo silenzio contribuisce ad alimentare la confusione e spiega perché, ancora oggi, la questione venga sollevata da tanti appassionati che non vogliono separarsi dal loro vecchio hardware.

Senza un parametro fornito dal produttore ogni valutazione diventa inevitabilmente approssimativa. Si può ragionare per ipotesi, si possono confrontare le esperienze di chi ha usato la propria PlayStation 2 per anni, ma un dato oggettivo valido per tutti gli esemplari non c’è. Ed è proprio questa assenza a rendere il tema così sfuggente.

I tanti fattori che rendono difficile il calcolo

Come accennato, i motivi che impediscono di stabilire con esattezza la longevità della console sono vari. Ogni esemplare ha una storia a sé e due macchine identiche sulla carta possono arrivare ai giorni nostri in condizioni molto diverse. Proprio per questo parlare di una vita media misurata in ore rischia di essere fuorviante, perché si finirebbe per mettere sullo stesso piano situazioni che di comune hanno soltanto il modello.

Chi ha appena ritrovato la propria PS2 quindi non ha un riferimento preciso a cui affidarsi. L’unico modo concreto per sapere se funziona ancora resta quello più ovvio, collegarla e provare ad accenderla. Quanto possa reggere da quel momento in avanti invece rimane una domanda senza una risposta netta, perché nessuno è in grado di dire con certezza quante ore di gioco abbia ancora davanti.

Si tratta di un aspetto che accomuna molte console di qualche generazione fa, oggetti che continuano a suscitare affetto e nostalgia ma per i quali i dati tecnici sulla resistenza nel tempo sono spesso scarsi o del tutto assenti. Nel caso della PlayStation 2 la situazione è particolarmente evidente, visto che si parla di una delle macchine da gioco più amate in assoluto e che proprio per questo continua a girare nelle case di tanti giocatori.

Per chi si chiede se quel vecchio esemplare abbia ancora molta strada da fare, la realtà è che un’indicazione oraria vera e propria sulla sua vita non è mai stata fornita e Sony non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito.

Fonte: TecnoAndroid