Anello smart Aina: display OLED e agenti AI che agiscono per te

Si chiama Aina ed è il primo prodotto di una startup di intelligenza artificiale che punta a dare agli anelli smart qualcosa che finora è sempre mancato: un vero ruolo attivo. Questi piccoli dispositivi da dito sono diventati negli anni un’alternativa credibile agli smartwatch, ma con un limite piuttosto evidente, perché oltre alla raccolta dei dati non permettevano di fare granché. Aina prova a ribaltare questa impostazione con un anello dotato di display OLED e di un sistema operativo che, almeno sulla carta, impara a conoscere chi lo indossa e agisce al suo posto.

L’idea alla base è decisamente ambiziosa. L’anello non si accontenta di mostrare le notifiche ma recupera informazioni dallo smartphone, dal computer e dagli agenti AI utilizzati dall’utente, così da costruire un quadro preciso delle sue abitudini quotidiane. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è anticipare i bisogni della persona e far comparire sul minuscolo schermo proprio ciò che serve, nel momento giusto e prima ancora che venga cercato.

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Come funziona l’anello Aina tra agenti AI e contesto

Gli esempi forniti dalla stessa Aina aiutano a capire meglio le intenzioni. Il dispositivo potrebbe prenotare un Uber subito dopo la colazione, oppure chiedere a un agente AI di inviare un’email o un messaggio senza che ci sia bisogno di prendere in mano il telefono. Sul display compaiono le richieste di approvazione provenienti dagli agenti, che possono essere confermate o rifiutate tramite un’area capacitiva oppure con un tasto fisico presente sull’anello. Non manca nemmeno un microfono integrato, pensato per registrare note vocali o dialogare direttamente con qualsiasi assistente basato sull’intelligenza artificiale.

Un altro aspetto interessante riguarda la capacità di adattarsi alla situazione. Durante una corsa l’anello si trasformerebbe in un controller musicale, mentre nel corso di una riunione online sarebbe in grado di gestire microfono e fotocamera o di avviare la trascrizione automatica della conversazione. L’azienda sostiene inoltre che il dispositivo possa fungere da telecomando per la TV, senza però chiarire quali marchi di televisori siano effettivamente compatibili.

Cosa manca ancora e il nodo della compatibilità

Sulla carta il progetto è affascinante, eppure diversi dettagli importanti non sono ancora stati comunicati. Non esiste alcuna informazione sull’autonomia della batteria, così come mancano indicazioni sulle funzioni di fitness tracking, che per un anello smart rappresentano di solito il cuore dell’esperienza. Anche le promesse legate all’intelligenza artificiale predittiva restano tutte da verificare sul campo, visto che per ora si parla di un annuncio ufficiale e non di un prodotto già provato e recensito.

C’è poi una limitazione che molti potenziali acquirenti considereranno decisiva. Al momento Aina funziona esclusivamente con iOS e Mac, senza alcun supporto per Android. Chi possiede uno smartphone con il sistema operativo di Google dovrà quindi pazientare, senza nemmeno avere la certezza che la compatibilità arriverà davvero o in quali tempi.

Per quanto riguarda i costi, il preordine è fissato a 363 euro, con le spedizioni previste per gennaio 2027. L’azienda ha già messo in chiaro che il prezzo è destinato ad aumentare una volta partite le consegne e che salirà ulteriormente quando l’anello sarà disponibile su larga scala.

Fonte: TecnoAndroid