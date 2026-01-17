Plastica riciclata come barriera contro le alluvioni

La plastica, da problema ambientale, potrebbe diventare una risorsa strategica per affrontare gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Al CES 2026 di Las Vegas è stato presentato ECOCCUBE. Si tratta di un sistema di blocchi realizzati interamente con plastica-riciclata. Una soluzione pensata per proteggere coste, argini fluviali e aree soggette a erosione o allagamenti.

Alla base di questa tecnologia c’è un processo chiamato “Newcycling”. Quest’ultimo consente di utilizzare plastiche miste senza la necessità di separazione o lavaggio preliminare. I rifiuti plastici vengono trasformati direttamente in elementi strutturali attraverso impianti dedicati, riducendo tempi, consumi energetici e costi di lavorazione.

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I blocchi in plastica riciclata sono stati progettati per resistere a condizioni estreme. Possono essere impiegati lungo le coste per contrastare l’erosione. Ma non solo. Anche nei pressi dei fiumi per rafforzare gli argini o in zone montane per stabilizzare pendii a rischio frane. La loro natura consente un’installazione rapida e flessibile. In più, il peso inferiore rispetto ai materiali tradizionali semplifica il trasporto e riduce l’uso di mezzi pesanti, con benefici diretti anche sul piano logistico ed economico.

Plastica e riduzione della CO2, il potenziale dei blocchi modulari

Oltre agli aspetti strutturali, uno dei punti di forza principali di questa soluzione riguarda l’impatto ambientale. Secondo le stime diffuse, ogni kg di blocchi in plastica riciclata permetterebbe di evitare quasi 3Kg di emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Tale risultato deriva sia dalla riduzione dei rifiuti plastici destinati allo smaltimento sia dalla diminuzione dell’uso del cemento, altamente inquinante.

L’interesse verso questa tecnologia non è solo teorico. Il progetto ha già ottenuto riconoscimenti internazionali per l’innovazione e la sostenibilità. L’obiettivo attuale? Avviare implementazioni su larga scala, soprattutto in aree vulnerabili agli eventi estremi come alluvioni, tempeste e innalzamento del livello del mare. Insomma, in questi contesti, la plastica.riciclata potrebbe diventare un alleato fondamentale.

Naturalmente, restano alcune sfide da affrontare. Basta pensare alla standardizzazione dei processi produttivi, la certificazione dei materiali e l’integrazione nei regolamenti edilizi. Il potenziale di una simile soluzione resta però evidente. Trasformare un rifiuto problematico in una risorsa utile per la sicurezza territoriale rappresenta una conquista unica.