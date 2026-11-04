Pixel Watch, Google conferma il bug della batteria: fix in arrivo

Chi possiede un Pixel Watch e nelle ultime settimane ha visto la carica crollare già a metà giornata può tirare un sospiro di sollievo. Non si tratta di un guasto all’hardware né di un uso sbagliato del dispositivo ma di un bug software che Google ha confermato ufficialmente. La notizia migliore è che la correzione è già in fase di distribuzione e dovrebbe arrivare a tutti gli interessati in tempi molto brevi.

Il problema aveva iniziato a farsi notare qualche giorno fa quando la batteria dei Pixel Watch 2, 3, 4 e 5 aveva cominciato a scaricarsi molto più in fretta del solito senza un motivo evidente. Le segnalazioni comparse sui forum e nelle community online avevano reso chiaro che non si trattava di casi isolati ma di un difetto piuttosto diffuso. A quel punto Google ha ammesso di essere a conoscenza della situazione e ha confermato l’esistenza dell’anomalia.

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Un difetto che dimezzava l’autonomia

Secondo quanto comunicato dall’azienda il malfunzionamento ha colpito un numero limitato di utenti. Limitato sì ma comunque abbastanza ampio da non poter passare inosservato. Chi ne è stato vittima si è ritrovato con un’autonomia ridotta a meno della metà di quella normale, una differenza enorme per uno smartwatch che di solito accompagna tutta la giornata fino a sera.

Sull’origine precisa del difetto Google non ha fornito spiegazioni dettagliate. Per questo motivo non è possibile dire con certezza se la causa sia legata a un aggiornamento di Wear OS, a una delle app proprietarie dell’orologio oppure a qualche altro componente del software di sistema che consumava troppa energia in background. L’unica cosa chiara è che il consumo anomalo dipendeva dal software e non dal dispositivo in sé, un dettaglio che rassicura chi temeva un problema fisico alla cella o all’elettronica.

Come installare subito la correzione

Il fix è già in rollout e Google prevede che raggiunga tutti gli utenti coinvolti entro un paio di giorni. Non serve però restare ad aspettare. L’azienda indica una procedura semplice per accelerare i tempi direttamente dallo smartwatch. Basta premere la corona per aprire il Play Store sull’orologio, entrare nella sezione Gestisci app e toccare la voce Aggiorna tutto.

In pratica la soluzione passa da un aggiornamento delle app del Pixel Watch e non da un vero e proprio aggiornamento di sistema. Proprio questa scelta spiega la rapidità della distribuzione, visto che le app possono essere aggiornate in modo molto più veloce rispetto a un intero pacchetto firmware che richiede tempi di rilascio più lunghi.

Fonte: TecnoAndroid