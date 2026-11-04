Amazfit Balance 3: navigazione con un tocco e drill per il nuoto

Zepp Health ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per Amazfit Balance 3, lo smartwatch della gamma Balance presentato all’inizio di giugno e ormai sul mercato da più di quattro mesi. Il pacchetto porta il sistema alla versione 6.5.15.7 e introduce due novità concrete, cioè la possibilità di avviare la navigazione con un semplice tocco su un punto di interesse e la registrazione degli esercizi tecnici per il nuoto in piscina. Il resto è un lungo elenco di ottimizzazioni che toccano quasi ogni angolo dell’esperienza d’uso.

Dal lancio a oggi l’orologio ha ricevuto parecchi aggiornamenti. L’ultimo in ordine di tempo era la versione 6.4.16.3, arrivata a inizio ottobre con il supporto a più formati e sistemi di coordinate, un interruttore per regolare l’effetto sfocatura della schermata iniziale e diversi ritocchi generali. Il nuovo firmware viene rilasciato in modo graduale su scala globale attraverso un pacchetto OTA da quasi 19 MB, quindi potrebbe servire qualche giorno prima che compaia su tutti i dispositivi.

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Navigazione più rapida e drill in piscina

La prima novità riguarda le mappe topografiche. Adesso basta toccare un POI, ovvero un punto di interesse, per far partire la navigazione verso quella destinazione. Sulla mappa compaiono inoltre le posizioni salvate, un dettaglio piccolo ma molto comodo per chi si muove spesso su percorsi già conosciuti o vuole ritrovare un luogo segnato in precedenza.

Chi frequenta la vasca troverà invece la registrazione degli esercizi tecnici, i cosiddetti drill, per il nuoto in piscina. Il funzionamento è manuale e permette di segnare l’inizio e la fine di esercizi specifici che non si basano sullo stile standard, con la possibilità di inserire anche la distanza percorsa. Un’aggiunta pensata soprattutto per chi segue allenamenti strutturati e finora non riusciva a tracciare queste fasi in modo preciso.

Le ottimizzazioni tra frequenza cardiaca, LifeLoad e widget

Sul fronte dei miglioramenti si parte dalla misurazione della frequenza cardiaca durante la corsa, che diventa più accurata. Sulle mappe topografiche è stata affinata la resa delle curve di livello e delle barre di scala, mentre il processo di calibrazione di Helio Strap Pro sull’orologio risulta più semplice. Ora la calibrazione può avvenire in automatico in background durante le modalità Gara HYROX e Simulazione HYROX, con l’eccezione delle simulazioni personalizzate.

Cambia parecchio anche il monitoraggio quotidiano LifeLoad. Arriva l’evento Pasto tardivo, si possono configurare in modo personalizzato gli orari legati alla difficoltà ad addormentarsi e debutta un sistema unificato di classificazione dello stato, con opzioni ridotte all’essenziale per rendere la registrazione giornaliera più intuitiva e veloce.

I widget, cioè le schede di scelta rapida, hanno un’interfaccia rinnovata e una modifica più agevole. Ne sono stati aggiunti di nuovi dedicati ad attività e app, mentre quello per la musica è stato aggiornato. Le zone di frequenza cardiaca adottano nomi più chiari, da Zona 1 a Zona 5, e il cambiamento si vede nelle impostazioni, nelle schermate delle attività e nei grafici. I dati e le preferenze già salvati restano comunque invariati. Infine è ora possibile rinominare le attività di download delle mappe topografiche.

Come installare il nuovo firmware

L’aggiornamento si scarica tramite l’app Zepp sullo smartphone abbinato all’orologio. Per avviare l’installazione basterà aprire l’applicazione, entrare nella scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere fino in fondo e toccare la voce Aggiornamento di sistema. L’app segnalerà la disponibilità del nuovo software e a quel punto sarà sufficiente confermare download e installazione. Lo smartwatch deve avere almeno il 30% di batteria residua. La stessa procedura vale per gli altri smartwatch e fitness tracker a marchio Amazfit. L’app Zepp è disponibile gratuitamente sia per smartphone Android tramite Google Play Store sia per iPhone attraverso App Store.

Fonte: TecnoAndroid