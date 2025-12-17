Pixel Watch: ecco l’aggiornamento di Dicembre con WearOS 6.1

Google continua a tenere fede al proprio programma di aggiornamenti trimestrali per quanto riguarda i suoi smartwatch, recentemente infatti Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 e Pixel Watch 4 hanno ricevuto un nuovo update a distanza di oltre due mesi da quello precedente, quest’ultimo update porta la versione della WearOS alla 6.1 segnando un evidente continuità di lavoro da parte dell’azienda.

Per quanto riguarda le caratteristiche pure dell’update, quest’ultimo si basa su Android 16 QPR2 tramite la build BP3A.251205.005.W7 e arriva per tutti i dispositivi nelle loro versioni sia Wi-Fi Bluetooth che LTE, l’unico dispositivo è rimasto escluso e il primo, ma è rilasciato dal momento che ha concluso il proprio ciclo di aggiornamenti a ottobre con WearOS 5.1.

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Tante novità arrivano

Nello specifico, l’update introduce tante piccole migliorie come un miglioramento leggero dell’SDK, nuove API e miglioramenti generali di sistema, in linea con quanto visto anche su Android 16 QPR2 per smartphone, spicca tra l’altro la risoluzione di una criticità decisamente importante correlata alla piattaforma Qualcomm che però al momento non è mai stata sfruttata in nessun modo da malintenzionati.

Ovviamente gli elementi più corposi sono arrivati per il dispositivo ultimo arrivato dunque di ultima generazione, parliamo del Pixel Watch 4, Google ha puntato fortemente sulle caratteristiche e le gesture per un utilizzo completamente distaccato dallo smartphone, nello specifico parliamo di un doppio tocco o di un movimento con il polso per la gestione di musica, chiamate, notifiche, timer e anche per lo scatto rapido di una foto in pochi secondi.

Interessanti novità, arrivano anche per Smart Replies su Pixel Watch 3 e 4, queste ultime infatti sfruttano un modello generativo linguistico on-device migliorato basato su Gemma, a detta di Google, tale modello funziona sullo smartwatch senza connessione a Internet ed è due volte più veloce e tre volte più efficiente nella gestione della memoria rispetto a quello precedente, tutto ciò è attivo di default non appena installato l’aggiornamento.