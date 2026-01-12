Pixel Launcher accelera: Google cambia il modo di aprire le app

La distribuzione è già iniziata e sta coinvolgendo un numero crescente di utenti Pixel. Google ha avviato il rollout graduale di una modifica al Pixel Launcher. L’aggiornamento riguarda l’apertura delle applicazioni tramite ricerca testuale. Al momento la funzione non è attiva su tutti i dispositivi. Le segnalazioni confermano la presenza soprattutto sui Pixel con Android 16 QPR3 Beta 1. Alcuni utenti la vedono su Pixel 7 Pro e Pixel 8Pro. Altri dispositivi restano esclusi, almeno per ora. Nessuna traccia sulle build stabili basate su Android 16 QPR2. Nemmeno il canale Canary sembra coinvolto.

Questa distribuzione frammentata rientra nella strategia classica di Google. Le funzioni lato server arrivano per gradi e senza annunci ufficiali. La novità era stata testata in passato. A fine 2022 Google aveva cambiato comportamento al launcher. Nel 2023 era comparso un primo tentativo di ripristino. Quel test non aveva superato la fase sperimentale. Ora, però, il numero crescente di attivazioni suggerisce una validazione definitiva. L’obiettivo è chiaro. Ridurre i tempi di accesso alle app. Migliorare l’esperienza quotidiana senza stravolgere l’interfaccia.

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Una scorciatoia per aprire le app più velocemente grazie all’aggiornamento Pixel Launcher

Il cambiamento riguarda la barra di ricerca del cassetto app. Finora digitare un nome portava spesso a una ricerca web. Anche se l’app era riconosciuta, si apriva Google Search. Questo comportamento rallentava l’accesso diretto. Con la nuova modifica la logica cambia completamente. Digitando il nome di un’app, il launcher la riconosce subito. Il tasto di ricerca della tastiera viene sostituito da una freccia. Premendola, l’app si apre immediatamente. Il sistema completa automaticamente il nome. Alla fine della query compare il comando “apri”. Se il termine non è preciso, l’utente può correggerlo. In alternativa resta disponibile il tap tradizionale sull’icona.

La funzione è semplice ma efficace. Riduce un passaggio inutile e rende il launcher più coerente. Non introduce nuove schermate. Non richiede impostazioni manuali. Funziona in modo contestuale e discreto. Google riprende un’idea già vista, ma la perfeziona. Questa volta l’integrazione appare più matura. Il comportamento è intuitivo e non confonde l’utente. Il launcher capisce l’intenzione prima dell’azione. È un esempio di ottimizzazione silenziosa. Piccoli dettagli che migliorano l’uso quotidiano. In attesa dell’arrivo su tutti i Pixel, la modifica mostra la direzione scelta da Google. Meno distrazioni, più velocità, più controllo diretto.